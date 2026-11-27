Các đại biểu Quốc hội với cử tri xã Linh Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ ĐBQH đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, 1 nghị quyết kỳ họp.

ĐBQH Vũ Tiến Dũng thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Linh Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành rà soát mức hỗ trợ, điều kiện thụ hưởng và phương thức thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chuyển tiếp trong một khoảng thời gian nhất định đối với các hộ mới thoát nghèo, nhất là những hộ có sinh kế và thu nhập chưa thực sự ổn định, nhằm giúp người dân củng cố thành quả giảm nghèo, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cử tri xã Linh Sơn phát biểu ý kiến.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội ở miền núi; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp, kinh phí khoán đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản.

Cử tri xã Minh Sơn phát biểu ý kiến.

Cử tri xã Minh Sơn dự hội nghị.

Cử tri xã Minh Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành quan tâm bố trí kinh phí làm mới tuyến tỉnh lộ 516B; nghiên cứu mở rộng bổ sung đối tượng được vay vốn tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên là thành viên của những hộ gia đình có nhu cầu vay vốn, hộ có thu nhập thấp, thu nhập không ổn định, và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng không nằm trong các nhóm đối tượng được vay vốn theo quy định; quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ giữ chức danh kiêm nhiệm cấp xã...

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền hai địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tiếp thu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ ĐBQH cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri hai xã và giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp đầy đủ trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.