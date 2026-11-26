Tại hội nghị, đại biểu Lê Hoàng Hải thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri 2 địa phương phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất và tình trạng lấn chiếm lối đi công cộng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, người có công; quy định về thu phí công chứng. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng san lấp mương thoát nước, kiến nghị đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối liên xã.

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, thông tin, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Trao đổi tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Xuân Thống ghi nhận, chia sẻ với những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin, làm rõ thêm một số chủ trương, chính sách, quy định pháp luật và những vấn đề thực tiễn được người dân quan tâm.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Đại biểu Bùi Xuân Thống chia sẻ: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề mới phát sinh đòi hỏi hệ thống pháp luật phải thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Đại biểu mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi và kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn đời sống. Đây là cơ sở để đại biểu nắm bắt tình hình từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát, tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm, chủ động rà soát, phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền.