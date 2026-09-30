Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Bách Quang.

* Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, tiếp xúc cử tri phường Bách Quang.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Ngô Tuấn Anh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đến nay.

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ hai khai mạc vào ngày 17/10/2026 và bế mạc ngày 20/11/2026; Kỳ họp tiến hành thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 17/10 - 13/11, đợt 2 từ ngày 19 - 20/11/2026), dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri phường Bách Quang bày tỏ đồng thuận và đánh giá cao nội dung dự kiến được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai; đặc biệt là những kết quả liên quan đến giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH của tỉnh.

Trong phần kiến nghị, cử tri phản ánh việc quy hoạch hành lang thoát lũ sông Cầu trên địa bàn phường khiến nhiều hộ dân không đủ điều kiện cấp phép xây nhà ổn định cuộc sống, và một số vấn đề khác.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trực tiếp trả lời; đồng thời tiếp thu để chỉ đạo giải quyết. Đối với những vấn đề khác, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp để trình Quốc hội, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại Hội nghị.

Cho rằng các ý kiến của cử tri là kênh thông tin hết sức quan trọng để đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các chính sách đã được ban hành và thực thi, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị UBND tỉnh xem xét, phân loại các ý kiến thuộc thẩm quyền để giao các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Bách Quang.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đề xuất, phản ánh, kiến nghị, đồng hành cùng các ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.

* Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên có buổi tiếp xúc cử tri xã Vạn Phú. Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh trò chuyện với cử tri xã Vạn Phú.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vạn Phú kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ đất đai; quản lý, bảo vệ rừng; chế độ, chính sách đối với trưởng thôn sau sáp nhập; quản lý, sử dụng nhà văn hóa sau sắp xếp; đầu tư, sửa chữa đường giao thông nông thôn và chính sách đối với người cao tuổi.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ và đánh bắt chim tại khu vực ven hồ Núi Cốc, đề nghị tăng cường kiểm tra, quản lý.

Cử tri xã Vạn Phú phát biểu.

Đại diện các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; các kiến nghị còn lại được tiếp thu để xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Thái Nguyên, trong đó nhấn mạnh những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, xuất khẩu, cùng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đối với Vạn Phú, đồng chí cho rằng địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch, nhất là phát huy giá trị cây chè, sản phẩm OCOP, lợi thế khu vực hồ Núi Cốc và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng để mở rộng không gian phát triển.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị UBND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nội dung cần thời gian xử lý phải thông tin rõ tiến độ, kết quả để cử tri theo dõi.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét và nghiên cứu phản ánh trong các hoạt động của Quốc hội.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh và các đại biểu trao các suất quà tặng đối tượng chính sách là người cao tuổi trên địa bàn xã Vạn Phú.

Tại chương trình, đồng chí Hoàng Duy Chinh và các đại biểu trao 15 suất quà tặng đối tượng chính sách là người cao tuổi trên địa bàn xã Vạn Phú.

* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Chợ Mới kiến nghị nhiều vấn như: Đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực cho các xã miền núi phát triển du lịch cộng đồng; bổ sung biên chế cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy; quan tâm chính sách tiền lương đối với người nghỉ hưu.

Cử tri cũng đề nghị bố trí nguồn lực xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư sau sắp xếp thôn, tổ dân phố; xem xét nâng mức hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án...

Cử tri xã Chợ Mới phát biểu.

Cử tri xã Chợ Mới phát biểu.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.