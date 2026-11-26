Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu tiếp xúc cử tri các xã phía Bắc.

* Tại xã Chợ Đồn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, tiếp xúc với cử tri các xã Nam Cường, Quảng Bạch, Yên Thịnh, Chợ Đồn, Yên Phong và Nghĩa Tá.

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp, trong đó phản ánh những vấn đề thực tiễn, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri địa phương đến Quốc hội.

Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và hoạt động ở cơ sở. Trong đó, đề nghị quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông; có cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ đã sinh sống ổn định lâu năm.

Cử tri phát biểu tại Hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách, bảo đảm kinh phí hoạt động, duy tu, sửa chữa công trình để chính quyền cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó là các vấn đề về điều chỉnh lương hưu đối với người có mức lương thấp; chính sách bảo hiểm y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ, giảm nghèo, an sinh xã hội và chế độ, trang thiết bị làm việc cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở cũng được quan tâm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các xã chủ động đề ra và triển khai các giải pháp cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, bố trí nguồn lực phù hợp, ưu tiên các địa bàn giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi hoạt động của tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến để các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.

* Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tiếp xúc cử tri các xã Ba Bể, Chợ Rã, Thượng Minh, Phúc Lộc và Đồng Phúc.

Các đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị một số vấn đề, như: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết các nhiệm vụ của cấp xã, đảm bảo không bị chồng chéo; rà soát điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng phù hợp với thực tế sử dụng đất; quan tâm hơn nữa chính sách cho người dân sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể.

Cử tri xã Ba Bể nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước tăng cường nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài sản công; giải quyết việc làm và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao; bố trí nguồn kinh phí để xây dựng nhà văn hóa đáp ứng đủ chỗ ngồi cho người dân sau khi sắp xếp thôn.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được đại diện chính quyền địa phương và các sở, ngành của tỉnh trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến khác được đại biểu Quốc hội tiếp thu để chuyển cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết trong thời gian tới.