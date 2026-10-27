Đại biểu Quốc hội thống nhất giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra trực thuộc

Nửa cuối buổi sáng 27-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Mở rộng tiêu chuẩn điều tra viên

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) - người đã từng nêu ý kiến cần quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy của cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) - bày tỏ thống nhất với giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Theo đó, việc quy định cụ thể, chi tiết về tổ chức, bộ máy của cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nên giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng thời kỳ.

Trước đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề xuất có bộ máy khung của cơ quan điều tra cấp khu vực cho phù hợp với mô hình của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, đại biểu nhất trí không nhất thiết thành lập cơ quan điều tra cấp khu vực. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, khi có vụ việc, Công an cấp tỉnh đã luôn phối hợp rất tốt với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân khu vực.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu tại hội trường, sáng 27-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu mở rộng tiêu chuẩn điều tra viên, ngoài tốt nghiệp đại học chuyên ngành cảnh sát, an ninh, luật, thì cũng có thể tốt nghiệp đại học ngành khác. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nêu rõ tiêu chuẩn "đã có thời gian làm công tác pháp luật" cụ thể là bao lâu.

Có nên quy định tiêu chuẩn điều tra viên là trưởng, phó Công an cấp xã?

Đại biểu Phạm Văn Hòa bày tỏ đồng tình với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên là trưởng, phó Công an cấp xã theo phân công của Công an cấp tỉnh, bởi "có xã cách tỉnh 100-200km, đợi cán bộ cấp tỉnh xuống thì việc đã xong hết".

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy phát biểu tại hội trường, sáng 27-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cũng nêu ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn TP Hà Nội) nhấn mạnh, Công an cấp xã là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đại biểu Nguyễn Phương Thủy, vị trí trưởng, phó trưởng công an cấp xã có những yêu cầu rất cao về năng lực quản lý, chỉ huy, tổ chức lực lượng và xử lý toàn diện các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Trong khi đó, hoạt động điều tra hình sự đòi hỏi sự tập trung chuyên sâu vào việc thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, làm rõ tình tiết vụ án và tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cần bố trí người có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ trưởng, phó trưởng Công an cấp xã, tránh phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết vụ án.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

"Tôi đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc hoàn thiện các quy định liên quan tại Điều 37 và Điều 39 của dự thảo luật, không nên quy định cứng trưởng công an cấp xã hoặc phó trưởng công an cấp xã phải là điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp để thực hiện các nhiệm vụ về điều tra, thay vào đó cần làm rõ và mở rộng thẩm quyền của các ngạch điều tra viên này", đại biểu Nguyễn Phương Thủy nói.

Phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, báo cáo Chính phủ hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.