Sáng 27/11, Tổ Đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tân sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri.

Tổ Đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tân sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cử tri phường Vĩnh Tân phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, tập trung vào quy hoạch, đất đai, giao thông, thủ tục hành chính và an sinh xã hội. Trong đó, cử tri kiến nghị sớm rà soát, điều chỉnh những quy hoạch kéo dài, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sửa chữa, xây dựng nhà ở, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường nông thôn của phường. Một số nhà trọ xây dựng lấn ra phạm vi đường, che khuất tầm nhìn; nhiều phương tiện đậu ven đường vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cử tri cho biết thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại địa phương, đề nghị chính quyền tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình lấn chiếm, chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe và sớm nâng cấp tuyến đường ĐT742.

Cử tri phường Vĩnh Tân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống người dân

Ngoài ra, cử tri phản ánh việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn bất tiện; tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh và kiến nghị rà soát chính sách chăm lo người có công, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của cử tri và đã có phản hồi ngay tại buổi tiếp xúc.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và ông Lê Văn Khảm tại hội nghị tiếp xúc cử tri P.Vĩnh Tân

Đối với tình trạng tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị chính quyền, lực lượng Công an địa phương khẩn trương tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá các nguyên nhân liên quan đến hạ tầng, tổ chức giao thông và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Đặc biệt, cần kiểm tra những vị trí có tầm nhìn bị che khuất, các tuyến đường có công trình xây dựng lấn chiếm, mái che, bảng hiệu ảnh hưởng đến tầm nhìn, hành lang an toàn giao thông; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng phương tiện dừng, đỗ ven đường vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM trả lời ý kiến của cử tri

Đối với những tuyến đường đang thi công, sửa chữa, đồng chí Đại biểu Quốc hội yêu cầu kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông của đơn vị thi công, nhà thầu; kịp thời khắc phục những bất cập, không để việc thi công ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn tính mạng của người dân. Những trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng phải được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công khai kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị, tại các kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo, chính quyền địa phương cần chuẩn bị báo cáo cụ thể về kết quả giải quyết những kiến nghị đã được người dân phản ánh trước đó; làm rõ nội dung đã xử lý, đang thực hiện và những vấn đề còn vướng mắc. Qua đó, giúp cử tri nắm bắt tiến độ, kết quả giải quyết, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng, hạn chế tình trạng người dân phải nhiều lần kiến nghị cùng một vấn đề.

Liên quan đến kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT742, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị địa phương ghi nhận đầy đủ những bất cập, rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để kiến nghị cơ quan chức năng có phương án đầu tư nâng cấp, cải thiện hạ tầng và tổ chức giao thông phù hợp.

Cử tri chăm chú theo dõi phần trở lời của ĐBQH, Thiếu tướng Tạ Văn Đjep

Đối với những phản ánh về thủ tục nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đồng chí đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu đa dạng hóa phương thức nộp, thanh toán, tạo điều kiện để người dân được lựa chọn ngân hàng và hình thức nộp phù hợp, tránh phát sinh thủ tục, chi phí và thời gian đi lại không cần thiết.

Về tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị cần ghi nhận cụ thể các cơ sở y tế nào và loại thuốc người dân cần, để chuyển cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Các kiến nghị liên quan đến chính sách người có công, thủ tục đất đai và xây dựng cũng được Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương sau hội nghị

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh, các kiến nghị của cử tri cần được tiếp nhận, xử lý trên tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng, sát thực tiễn và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, cần chủ động rà soát, giải quyết sớm; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng, tránh để vướng mắc kéo dài.

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TẠI KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XVI Tại hội nghị, ĐBQH Lê Văn Khảm thông tin, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng, tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý kinh tế, đất đai, nhà ở, đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm báo cáo kết quả làm việc sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI vừa qua

Đáng chú ý, Quốc hội thông qua việc bổ sung hai ngày nghỉ lễ mới là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Tổ quốc tri ân (27/7) - Ngày Thương binh Liệt sĩ. Quốc hội cũng quan tâm đổi mới quản trị nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số; xem xét chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc trọng điểm nhằm tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đối với hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, các đại biểu tích cực tham gia xây dựng pháp luật, khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và chuyển kiến nghị của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.