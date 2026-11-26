Chiều 26/11, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri phường Tam Bình, sau Kỳ họp thứ 2.

Tổ ĐBQH gồm có ông Lê Văn Khảm - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Các ĐBQH Tạ Văn Đẹp (bìa trái), Trương Thị Bích Hạnh (giữa) và Lê Văn Khảm tiếp xúc cử tri phường Tam Bình, TPHCM. (Ảnh: Ngô Tùng)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thị Liên (khu phố 22, phường Tam Bình) cho rằng việc áp dụng chính sách cho người có thu nhập thấp và công nhân ở trọ là một việc làm rất nhân văn của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc tiếp cận chính sách này còn khá khó khăn khi có người đã đăng ký nhiều năm nhưng chưa được. “Tôi thấy nhiều công nhân, người lao động thu nhập thấp còn rất khó tiếp cận, cho nên mong Quốc hội có những điều chỉnh chính sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục để nhóm người thu nhập thấp, công nhân ở trọ có điều kiện tiếp cận chính sách này”, bà Liên bày tỏ.

Cử tri Ngô Thị Liên đề đạt nguyện vọng về chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp.

Thay mặt tổ ĐBQH, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Luật Nhà ở đã được Quốc hội xem xét rất kỹ lưỡng, cụ thể là đã xem xét từ Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất cho đến Kỳ họp thứ 2 mới thông qua. Đạo luật này được xây dựng nhằm mục đích thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển nhà ở, trong đó có những nội dung cụ thể như nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền về nơi ở, bố trí quỹ đất và có cơ chế ưu đãi khuyến khích nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở cho nhân dân…

ĐBQH Lê Văn Khảm trao đổi với cử tri. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo ông Khảm, Luật Nhà ở mới có nhiều nội dung được điều chỉnh, không chỉ xác định các đối tượng được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội, mà còn có những quy định liên quan đến giá nhà ở thương mại với nhà ở cho thuê, đồng thời cũng xác định những đối tượng cụ thể.

“Công nhân, người lao động để sở hữu một căn nhà là rất khó khăn. Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có điều kiện sở hữu một căn nhà là đều rất tốt. Nhưng trong thời đại công nghiệp phát triển hiện nay, thay vì một người sở hữu một căn nhà, căn hộ, chúng ta hoàn toàn có thể dành tiền để thuê nhà ở xã hội với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo cuộc sống”, ông Khảm nói và cho hay, vừa qua đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM cũng đã có ý kiến làm sao để tới đây giá nhà ở cho thuê chỉ chiếm từ 15-20% tổng thu nhập của gia đình.

Cử tri Sính Ngọc Loan nêu ý kiến.

Trước đó, cử tri Sính Ngọc Loan (ngụ khu phố 23, phường Tam Bình) nêu ý kiến liên quan chính sách bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo bà, bên cạnh những ưu điểm, trẻ em đang đối mặt nhiều nguy cơ bị lừa đảo, bắt nạt, xâm hại và tiếp cận những nội dung độc hại trên môi trường mạng.

Vì vậy bà đề nghị cần có giải pháp cụ thể để tăng tính trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội và xây dựng cơ chế bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Trả lời cử tri, ông Lê Văn Khảm khẳng định đây là vấn đề được những nhà làm chính sách, nhà quản lý cần hết sức chú ý, quan tâm. Hiện nước ta có rất nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ trẻ em như Luật Bảo vệ trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đi liền đó cũng quy định những nội dung liên quan nhằm quản lý, kiểm soát thông tin mà trẻ có thể tiếp cận trên môi trường mạng.

“Chúng tôi cũng đồng tình cần có giải pháp mạnh hơn để tác động và yêu cầu các nhà mạng, các nhà cung cấp chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung đưa lên trên môi trường số để thiết thực bảo vệ trẻ em và ngay cả người lớn”, ông Khảm nói.