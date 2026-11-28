Với sự tham gia của các đại biểu có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thực tiễn công tác trên nhiều lĩnh vực, các ý kiến tại nghị trường ngày càng hướng vào những vấn đề thiết thực, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Tích cực góp ý những vấn đề lớn, thiết thực

Đánh giá về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đoàn đã tham gia 3 kỳ họp Quốc hội, đóng góp ý kiến đối với 124 nội dung được xem xét, thông qua, gồm các dự án luật, nghị quyết và những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại các kỳ họp, đại biểu thuộc đoàn đã có tổng cộng 590 lượt tham gia hoạt động nghị trường, trong đó có 360 lượt phát biểu tại tổ, 155 lượt tham gia ý kiến bằng văn bản tại tổ, 52 lượt phát biểu tại hội trường, 14 lượt tham gia ý kiến bằng văn bản tại hội trường và 9 lượt chất vấn, tranh luận. Riêng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đoàn có 330 lượt tham gia ý kiến, chất vấn, trong đó có 205 lượt phát biểu trực tiếp tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường.

Khối lượng tham gia lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị và trao đổi kỹ lưỡng đối với từng nội dung. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật, các đại biểu quan tâm đến nhiều nội dung thiết thực như cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội; đồng thời tập trung góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là các đề xuất về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện chính sách thuế, giao dịch hàng hóa phái sinh; tháo gỡ vướng mắc trong các lĩnh vực đầu tư công, ngân sách, đất đai và huy động nguồn lực phát triển.

Các ý kiến cũng góp phần hoàn thiện nhiều dự án luật quan trọng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, hướng tới đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) hướng tới khắc phục những bất cập kéo dài, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, phát huy nguồn lực đất đai. Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) góp phần tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, tăng cường công khai, minh bạch, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Các đại biểu không chỉ tập trung phân tích quy định mà còn đặt vấn đề từ khả năng tổ chức thực hiện, những vướng mắc có thể phát sinh và tác động của chính sách đối với người dân, doanh nghiệp. Qua đó, các đại biểu kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục những bất cập, bảo đảm chính sách khi được ban hành có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc thù của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là sự tham gia của các đại biểu giữ trọng trách trong lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố, đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu có chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành, kiến thức chuyên môn và thực tiễn công tác tạo nên những góc nhìn đa chiều, giúp các đại biểu tiếp cận vấn đề toàn diện hơn, từ yêu cầu hoàn thiện chính sách ở tầm quốc gia đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương.

Nhiều ý kiến của đại biểu thuộc đoàn tại các phiên thảo luận tổ và hội trường đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. Điều này cho thấy những ý kiến có căn cứ, lập luận rõ ràng, gắn với thực tiễn và đề xuất hướng xử lý cụ thể, có thể góp phần trực tiếp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Gắn hoạt động nghị trường với thực tiễn phát triển

Thủ đô Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của các đại biểu không chỉ hướng đến những vấn đề chung của đất nước mà còn chú trọng các cơ chế, chính sách liên quan đến yêu cầu phát triển của Thủ đô, Vùng Thủ đô và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý, điều hành.

Những nội dung về phân cấp, phân quyền, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát triển hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương được các đại biểu quan tâm, trao đổi từ nhiều góc độ.

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển Hà Nội, các đại biểu có thêm cơ sở để nhìn nhận những vấn đề về cơ chế, chính sách không chỉ ở khía cạnh quy định mà còn ở khả năng triển khai, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và tác động đến người dân, doanh nghiệp. Những ý kiến xuất phát từ thực tiễn đó góp phần cung cấp thêm thông tin, luận cứ để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan soạn thảo xem xét, hoàn thiện chính sách.

Cùng với hoạt động nghị trường, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chú trọng tổ chức các hoạt động trao đổi, tham vấn và hội thảo khoa học đối với những vấn đề quan trọng của thành phố, huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan liên quan. Qua đó, những vấn đề mới, những điểm nghẽn trong thực tiễn được nhận diện rõ hơn, tạo cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Các hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động của đại biểu Quốc hội với thực tiễn địa phương, đồng thời phát huy vai trò của đoàn trong việc phản ánh những vấn đề từ cơ sở, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách ở tầm quốc gia.

Tăng cường giám sát, phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn

Bên cạnh tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý kiến nghị tiếp tục được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện, góp phần phát huy vai trò đại diện của đại biểu Quốc hội và theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thực tiễn.

Đoàn và các đại biểu duy trì hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội theo quy định. Qua các cuộc tiếp xúc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đây không chỉ là kênh phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn giúp đại biểu nắm bắt những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, từ đó có thêm cơ sở tham gia thảo luận, kiến nghị tại nghị trường.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư cũng được duy trì. Đối với các vụ việc, kiến nghị, trong đó có những vụ việc kéo dài, đoàn thực hiện việc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đồng thời phản ánh những vấn đề cần được quan tâm xử lý trong thực tiễn.

Trong hoạt động giám sát, đoàn triển khai các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, như: Tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, điều hành và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền. Việc giám sát giúp đánh giá kết quả triển khai, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Đáng chú ý, sự phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong một số chuyên đề giám sát góp phần tăng cường trao đổi thông tin, xem xét vấn đề từ nhiều góc độ và gắn hoạt động giám sát với yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Từ những kết quả đạt được trong các kỳ họp và hoạt động tại địa phương, sự chủ động nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được thể hiện trên nhiều mặt hoạt động. Bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, tập trung vào những vấn đề lớn và những vướng mắc cần tháo gỡ, các đại biểu tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, giám sát và hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.