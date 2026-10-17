Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Chuyển từ "hỗ trợ" sang “phát triển"

Đối với Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đa số các đại biểu đều đồng tình phải làm rõ hơn các công cụ hỗ trợ về vốn, thuế và mặt bằng sản xuất. Từ tiêu chí nhận hỗ trợ đến trách nhiệm bố trí nguồn lực ở địa phương, các ý kiến đều nhấn mạnh yêu cầu chính sách phải khả thi và đến đúng doanh nghiệp.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 17-10. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) cho rằng, dự thảo đã thể hiện định hướng chuyển từ “hỗ trợ” sang “phát triển”, nhưng nội hàm phát triển chưa rõ. Nhiều chính sách trong dự thảo vẫn dẫn chiếu sang các luật khác; một số nội dung về vốn, thuế còn chung chung, chưa tạo được cơ chế đủ cụ thể để tạo chuyển biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ đó, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát thiết kế chính sách, xác định rõ trọng tâm thay vì đưa ra nhiều quy định nhưng thiếu cơ chế thực hiện. Đại biểu cũng đề nghị bỏ khái niệm “doanh nghiệp siêu nhỏ” trong dự thảo, cho rằng cần làm rõ ranh giới giữa nhóm doanh nghiệp này với hộ kinh doanh để tránh chồng lấn khi áp dụng chính sách.

Đại biểu Trương Thị Diệu Thúy (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: CTV

Thảo luận tại tổ về dự thảo luật này, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) cho rằng, việc ban hành luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu đề nghị sớm có hướng dẫn về việc cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu giao dịch, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản và tài sản vô hình. Đại biểu kiến nghị dự thảo bổ sung cơ chế cấp bù lãi suất theo từng thời kỳ cho một số nhóm doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển dịch xanh và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh…

Mặt bằng sản xuất cần phù hợp với thực tế địa phương

Liên quan đến thiết kế chính sách mặt bằng, đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) cho rằng, việc dành bình quân 20ha hoặc 5% diện tích khu công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể không phù hợp với nhu cầu khác nhau giữa các địa phương; cần để địa phương căn cứ tình hình thực tế xác định diện tích.

Đại biểu Lê Hoàng Hải (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: CTV

Cùng quan điểm, đại biểu Đặng Doãn Thành (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) làm rõ thêm nhu cầu di dời cơ sở sản xuất không đáp ứng yêu cầu về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại một số địa bàn phát triển. Đại biểu đề nghị tính đến nhu cầu thực tế khi xác định quỹ đất, đồng thời cân nhắc thời hạn 2 năm để dành mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tránh trường hợp doanh nghiệp cần di dời nhưng không có chỗ thuê.

Liên quan đến việc bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và đúng cách, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) đề nghị bổ sung ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hoặc có liên quan đến chuỗi cung ứng của ngành, nghề được ưu đãi đầu tư, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các ngành, nghề ưu đãi đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ vì mục tiêu chung của đất nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán: Mở đường cho dòng “vốn xanh”

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) đề nghị nghiên cứu đưa những quy định nền tảng về chứng khoán hóa các khoản nợ vào luật này, thay vì chỉ đặt trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Theo đại biểu, cơ chế thử nghiệm có phạm vi, đối tượng và thời hạn nhất định, trong khi chứng khoán hóa khoản nợ có thể đáp ứng nhu cầu rộng hơn của thị trường vốn, đặc biệt là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý về chứng khoán hóa các khoản nợ nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu cho rằng công cụ này có thể góp phần xử lý nợ xấu, tăng thanh khoản cho tài sản tài chính, khơi thông dòng vốn và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Vì vậy, dự thảo cần xem xét xây dựng một khung pháp lý nền tảng cho hoạt động này.

Đồng thời, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp xanh và các công cụ huy động vốn phục vụ chuyển đổi xanh. Đại biểu nhận định việc phát hành trái phiếu xanh đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng nhiều yêu cầu về môi trường, công bố thông tin, quản lý và báo cáo sử dụng vốn, làm tăng chi phí tuân thủ và phát hành, do vậy cần có cơ chế ưu đãi tương xứng. Do đó, đại biểu cho rằng chính sách khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp xanh có tác động tích cực đối với quá trình phát triển bền vững, mở rộng kênh huy động vốn trung, dài hạn cho khu vực tư nhân với chi phí hợp lý.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) cũng đề nghị rà soát Luật Chứng khoán theo hướng tổng thể, thay vì chỉ sửa một số điều rời rạc. Đại biểu đề cập yêu cầu có nguyên tắc quản trị, giám sát rõ đối với mô hình Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, để bảo đảm cơ chế vận hành có thể được giám sát và không bị hành chính hóa. Đại biểu đồng thời lưu ý cần có cách thức quản lý thông tin giao dịch của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm hạn chế nguy cơ thị trường bị dẫn dắt hoặc thao túng.