Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng góp ý hoàn thiện các dự án luật về an ninh, an toàn

Quang cảnh thảo luận tổ sáng 26/10. Ảnh: HỒNG CHÂU

Góp ý các dự án luật, các đại biểu Quốc hội tập trung vào việc hoàn thiện quy định về thẩm quyền, nâng cao hiệu quả bảo vệ công trình trọng yếu, kiểm soát rủi ro và bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Thảo luận dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Nguyễn Đại Đồng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) đề nghị làm rõ thẩm quyền đưa công trình vào danh mục bảo vệ; đồng thời tăng cường phân cấp cho địa phương đối với công trình loại 3, gắn trách nhiệm thẩm định với cơ quan công an tại địa bàn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Đồng thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Đối với công trình loại 1, đại biểu đề xuất giao lực lượng công an chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức bảo vệ, trừ công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đại biểu cũng kiến nghị mở rộng quy định về phương tiện, thiết bị có thể đe dọa an toàn công trình, không chỉ giới hạn ở phương tiện bay mà bao quát cả các thiết bị kỹ thuật hoạt động trên mặt đất hoặc trong công trình ngầm.

Cùng quan tâm đến dự án luật này, đại biểu Trần Mạnh Huy (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) đề nghị thống nhất cơ chế áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt, quy định rõ điều kiện, phạm vi, thời hạn và trách nhiệm giám sát.

Đại biểu Quốc hội Trần Mạnh Huy thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Theo đại biểu, cần phân định rõ thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước với trách nhiệm đánh giá kỹ thuật của đơn vị quản lý công trình, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung tiêu chí phân loại công trình gắn với mức độ ảnh hưởng khi xảy ra sự cố, khả năng thay thế, thời gian phục hồi và chi phí bảo vệ, qua đó bảo đảm các yêu cầu an ninh phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với dự án luật sửa đổi liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy, đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) tán thành chủ trương phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh việc cải cách phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, nhất là trong lĩnh vực trực tiếp liên quan đến tính mạng, tài sản và an toàn của người dân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Nghiêm thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong phòng cháy, chữa cháy, đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế kiểm tra dựa trên mức độ rủi ro, làm rõ căn cứ kiểm tra đột xuất, trách nhiệm khắc phục và thẩm quyền xử lý khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Việc công trình đã được nghiệm thu không đồng nghĩa với bảo đảm an toàn trong suốt quá trình sử dụng, nhất là khi có thay đổi công năng, cơi nới hoặc không duy trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Đại biểu cũng lưu ý điều kiện thực hiện tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi giao thông khó khăn và nguồn lực tại chỗ còn hạn chế. Việc phân cấp cần đi kèm nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và cơ chế hỗ trợ chuyên môn từ cấp trên.

Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định chuyển tiếp đối với công trình đang thi công, hồ sơ đang giải quyết và cơ sở đang bị đình chỉ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ văn bản hướng dẫn, dữ liệu quản lý và điều kiện thực thi trước khi luật có hiệu lực.

Các ý kiến tại phiên thảo luận tập trung vào yêu cầu hoàn thiện pháp luật theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn, vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa hạn chế thủ tục và chi phí phát sinh cho người dân, doanh nghiệp.