Các đại biểu Quốc hội Tổ số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn xã Xuân Đường. Ảnh: Nguyệt Hà

Cùng dự buổi trao tặng có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Đường Lê Hồng Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lê Thanh Triều; đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Cẩm Đường và các đại biểu.

Đại biểu Nguyễn Công Long phát biểu tại lễ tặng thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại buổi lễ, đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội bày tỏ cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân 13 địa phương thuộc các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trước đây. Trong dịp tiếp xúc cử tri lần này, tổ vận động trao tặng 100 thẻ BHYT trị giá trên 68 triệu đồng hỗ trợ phần nào cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường. Đây là sự thể hiện tấm lòng của các đại biểu Quốc hội đối với học sinh khó khăn và tri ân các gia đình người có công tại thành phố Đồng Nai. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với các đại biểu Quốc hội và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Đường Lê Hồng Cường cảm ơn và mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, sâu sát với cơ sở, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường Quốc hội, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử.