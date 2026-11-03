Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh kiến nghị hoàn thiện quy định về giá điện và quản lý hồ chứa thủy điện

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, kiến nghị làm rõ nguyên tắc xác định giá điện, cơ chế phân bổ chi phí giữa các chủ thể liên quan; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện.

Về căn cứ hình thành giá điện và phân bổ chi phí, đại biểu đề nghị xác định rõ nguyên tắc tính giá, kiểm soát chi phí và nghĩa vụ tài chính của từng chủ thể. Đây là những nội dung tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp và khả năng chi trả tiền điện của người dân.

Đại biểu tán thành việc xây dựng cơ chế giá đủ sức huy động nguồn lực phát triển nguồn điện, lưới điện và hệ thống lưu trữ. Tuy nhiên, các thành phần giá và chính sách hỗ trợ cần được xem xét trong tổng thể, tránh tình trạng một khoản chi phí được tính vào nhiều cơ chế thanh toán.

Đại biểu Sùng A Lềnh phát biểu góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tại hội trường.

Theo đó, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm các khoản chi phí được tính vào giá điện phải hợp lý, hợp lệ, có thể kiểm chứng và không tính trùng; công khai phương pháp xác định giá, các thông số đầu vào chủ yếu và căn cứ xác định mức lợi nhuận hợp lý. Việc phân bổ chi phí cũng cần gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư, tránh chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước và người sử dụng điện.

Đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp, đại biểu đề nghị quy định rõ nguyên tắc phân bổ chi phí truyền tải, phân phối, điều độ, dự phòng và dịch vụ phụ trợ theo mức độ sử dụng, trách nhiệm của các bên; bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, không thu trùng hoặc chuyển chi phí bất hợp lý sang khách hàng không tham gia cơ chế này.

Đặc biệt, đối với các tỉnh miền núi, biên giới, đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá đầy đủ tác động của cơ chế giá điện mới đến hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn và doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời, việc điều chỉnh giá điện và thực hiện lộ trình xóa bỏ bù chéo cần gắn với chính sách hỗ trợ trực tiếp, xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đề cập đến quy định xử lý vật chất nạo vét lòng hồ thủy điện, từ thực tiễn giám sát tại Lào Cai, đại biểu phản ánh tình trạng nhiều hồ chứa bị bồi lắng, làm giảm dung tích hữu ích, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nước và hiệu quả phát điện, nhất là trước tác động của thiên tai, bão lũ.

Một trong những khó khăn hiện nay là nhiều dự án chưa bố trí bãi đổ thải trong phạm vi dự án. Khi phải lựa chọn địa điểm bên ngoài, chủ đầu tư phải thực hiện thêm các thủ tục, kéo dài thời gian thực hiện và phát sinh chi phí.

Để tháo gỡ những vướng mắc này, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án phải xác định nhu cầu, phương án tiếp nhận, sử dụng hoặc xử lý vật chất nạo vét; rà soát, đồng bộ quy định pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nghe Chủ tọa kỳ họp tổng hợp các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu cũng đề nghị phân định rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan. Theo đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng phương án kỹ thuật, bảo đảm kinh phí và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường; cơ quan nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn giải quyết thủ tục theo thẩm quyền. Việc tháo gỡ vướng mắc phải gắn với kiểm soát hoạt động thu hồi khoáng sản, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ngày mai (4/11), Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu; dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về các nội dung liên quan.