Đại biểu Quốc hội: Quyết định đầu tư cần xác định chỉ tiêu đầu ra, kết quả dự kiến làm căn cứ đánh giá

Bảo đảm giải ngân nhanh, hiệu quả nguồn lực đầu tư công

Phát biểu thảo luận về dự án luật, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, hiện nay cử tri rất mong đợi sớm có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, các hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, dự án chống ngập, phòng, chống ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng thông tin truyền thông, hạ tầng số, văn hóa, y tế, giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết để chi cho đầu tư công giai đoạn 2026-2030, vì vậy đại biểu cho rằng, Luật Ngân sách nhà nước khi được ban hành cần giúp giải ngân nhanh và hiệu quả nguồn lực này.

Theo đại biểu, dự thảo luật đã kế thừa nhiều nội dung của quy định hiện hành và sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung một số nội dung, trong đó có nội dung quan trọng và cấp thiết là quy định về đánh giá hiệu quả đầu tư công từ khâu đề xuất dự án đến tổ chức thực hiện, vận hành, khai thác.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) phát biểu thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: QUANG VINH

Liên quan đến đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) đề nghị bổ sung vào dự thảo luật 2 nguyên tắc. Trong đó, quyết định đầu tư phải xác định chỉ tiêu đầu ra, kết quả dự kiến làm căn cứ đánh giá, kể cả đối với dự án nhóm C.

Bên cạnh đó, cần bổ sung nguyên tắc, chương trình, dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư hoặc không đạt mục tiêu theo tiêu chí do Chính phủ quy định thì phải được đánh giá lại, xác định nguyên nhân và trách nhiệm trước khi tiếp tục bố trí vốn. Kết quả đánh giá của từng bộ, ngành, địa phương là căn cứ bắt buộc khi lập danh mục và mức chi đầu tư công 5 năm cho kỳ sau. Ngưỡng cụ thể giao Chính phủ quy định, nhưng nguyên tắc “đánh giá để phân bổ” phải được quy định ngay trong Luật.

Đề nghị bổ sung cơ chế về bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đề nghị tiếp tục làm rõ hơn cơ chế quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra và hạch toán hiệu quả trong đầu tư công. Đại biểu đề xuất, giao ngân sách phải gắn với kết quả cần đạt, quyết định đầu tư phải gắn hiệu quả. Đồng thời, đề nghị bổ sung yêu cầu về dự toán của chương trình, nhiệm vụ phải xác định sản phẩm đầu ra chủ yếu, chất lượng, thời hạn hoàn thành và kinh phí tương ứng phù hợp với tính chất khoản chi. Nguyên tắc này cần được áp dụng cả cho chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên với lộ trình phù hợp.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) phát biểu thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến ngân sách cho quốc phòng, an ninh, theo đại biểu Trịnh Xuân An, thực tiễn có những nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cấp bách phải triển khai ngay nhưng chưa được bố trí đủ dự toán, vượt khả năng cân đối của địa phương hoặc dự toán được giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế về việc ngân sách Trung ương có thể bổ sung các mục tiêu cho địa phương hoặc bổ sung dự toán cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện và giao Chính phủ quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục để bảo đảm kịp thời, đúng mục đích, không trùng nhiệm vụ chi và gắn với trách nhiệm kiểm tra, báo cáo.

Đại biểu nhấn mạnh, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất, do đó nếu không có những thẩm quyền linh hoạt hơn sẽ bị bó trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi phát sinh những vấn đề trong thực tiễn.