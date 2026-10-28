Đại biểu Quốc hội: Quyền người tiêu dùng không chỉ 'nằm trên giấy'

Sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phiên thảo luận tại hội trường sáng 28/10. Ảnh: Media Quốc hội

Quyền người tiêu dùng phải dễ thực hiện, dễ kiểm chứng

Góp ý về các nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn ĐBQH TP HCM) cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các quy định để quyền của người tiêu dùng không chỉ được ghi nhận trên văn bản mà còn có thể thực hiện và kiểm chứng trong thực tế.

Về dữ liệu người tiêu dùng, đại biểu đề nghị quy định rõ quyền từ chối và rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin, nhất là trong giao dịch điện tử. Việc từ chối cung cấp dữ liệu không cần thiết không được trở thành lý do khiến người tiêu dùng mất quyền tiếp cận hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, doanh nghiệp phải bảo đảm thao tác từ chối thuận tiện như thao tác đồng ý và có trách nhiệm chứng minh sự đồng ý hợp lệ của người tiêu dùng.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung - Đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu cũng đề nghị sửa cụm từ “thông tin đồng ý cung cấp” thành “thông tin mà người tiêu dùng đồng ý cung cấp” để phân biệt rõ thông tin được thu thập với mục đích xử lý thông tin.

Đối với quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho rằng cần có tiêu chí cụ thể để xác định ngành hàng, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký, đồng thời làm rõ trách nhiệm thẩm định nội dung hợp đồng và tránh chồng chéo với pháp luật chuyên ngành.

Đại biểu đề xuất việc xây dựng, sửa đổi danh mục phải căn cứ vào tính thiết yếu của sản phẩm, số lượng và tần suất giao dịch, thời hạn hợp đồng, khả năng chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi nhà cung cấp, mức độ bất cân xứng thông tin và nguy cơ thiệt hại đối với người tiêu dùng.

Phân cấp giải quyết khiếu nại phải đi đôi với nguồn lực

Về việc phân cấp trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ thương lượng và giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Vũ Trung nhận định dự thảo đã bổ sung vai trò của cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, việc giao nhiệm vụ cần gắn với năng lực thực thi, nhất là nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và nghiệp vụ tại cấp xã.

ĐBQH Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng quan tâm nội dung này, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đồng tình với chủ trương đưa hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ thương lượng đến gần người dân. Theo dự thảo, thời hạn chuyển yêu cầu hỗ trợ thương lượng là 7 ngày làm việc; tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thương lượng trong 7 ngày làm việc và thông báo kết quả trong 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thương lượng.

Đại biểu đề nghị làm rõ đầu mối tiếp nhận và cơ chế chuyển hồ sơ đối với vụ việc liên xã, liên tỉnh hoặc phát sinh trên nền tảng số, tránh tình trạng người tiêu dùng phải gửi yêu cầu đến nhiều nơi hoặc hồ sơ bị chuyển qua lại. Dự thảo cũng cần quy định trách nhiệm theo dõi khi doanh nghiệp không phản hồi, không tiến hành thương lượng hoặc quá thời hạn.

ĐBQH tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa cấp xã với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan. Cấp tỉnh phải có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý những vụ việc vượt quá năng lực chuyên môn hoặc phạm vi địa bàn của cấp xã.

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, việc phân công nhiệm vụ cho cấp xã phải đi đôi với bảo đảm nhân lực, kinh phí, tập huấn nghiệp vụ và hạ tầng tiếp nhận trực tuyến. Đây là điều kiện để các thời hạn quy định trong luật trở thành thời hạn giải quyết thực tế, giúp người tiêu dùng biết rõ nơi yêu cầu hỗ trợ và được bảo vệ quyền lợi kịp thời.