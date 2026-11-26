Tăng chế tài, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật

Sáng 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Duy Xuyên sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Duy Xuyên sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin đến bà con cử tri, ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 27 ngày làm việc, với khoảng 6.200 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tại tổ và hội trường.

Quốc hội dành 80% thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, thông qua 38 luật cùng nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật.

Trong lĩnh vực kinh tế, Quốc hội sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản với kỳ vọng phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, chú trọng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đáng chú ý, Quốc hội đưa ra những quy định về thuế đối với đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai.

Đề cập đến tình trạng nâng giá, bỏ cọc trong đấu giá đất, ông Ngọc phân tích có những trường hợp nhà đầu tư đẩy giá đất lên cao rồi bỏ cọc để hưởng lợi từ các dự án xung quanh.

Quốc hội đã thảo luận kỹ về mức tiền đặt trước khi tham gia đấu giá. Mức tiền này phải hợp lý để nhiều người có cơ hội tham gia, tạo sự cạnh tranh, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, kỳ vọng người dân Duy Xuyên sẽ được hưởng lợi từ những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Một trong những nội dung được ông Ngọc dành nhiều thời gian trao đổi với cử tri là những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính.

Ông dẫn chứng các hành vi vi phạm trật tự giao thông, trật tự nơi công cộng, an toàn thực phẩm diễn ra trong đời sống hằng ngày. Nếu không được xử lý nghiêm, những vi phạm nhỏ có thể dẫn đến vi phạm lớn. "Không thể để tình trạng nhờn luật", ông Ngọc nhấn mạnh.

Riêng vấn đề an toàn thực phẩm, vị đại biểu Quốc hội đề cập tình trạng người sản xuất rau trồng hai luống, người chăn nuôi lợn nuôi hai chuồng, một phần để gia đình sử dụng, phần còn lại đem bán cho người tiêu dùng.

Những hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết định tăng chế tài xử phạt, đồng thời bổ sung các biện pháp hành chính nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, dự án Luật An toàn thực phẩm chưa được thông qua tại kỳ họp này do còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là việc phân định trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành và cơ chế kiểm tra thực phẩm trước hoặc sau khi đưa ra thị trường.

Theo ông Ngọc, việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là cần thiết, song đối với thực phẩm, nếu người dân đã sử dụng và hậu quả xảy ra thì việc kiểm tra sau đó rất khó khắc phục.

Kỳ vọng Duy Xuyên hưởng lợi từ chính sách phát triển du lịch

Trao đổi với cử tri về lĩnh vực văn hóa, du lịch, ông Nguyễn Khánh Ngọc thông tin Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Đà Nẵng được xác định là một trong ba trung tâm du lịch của cả nước, sẽ được quan tâm đầu tư phát triển.

Vị đại biểu Quốc hội kỳ vọng bà con xã Duy Xuyên cũng sẽ được hưởng lợi từ những cơ chế, chính sách phát triển du lịch vừa được Quốc hội thông qua.

Ông Huỳnh Tấn Dõng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Xuyên, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, Quốc hội đã luật hóa thêm hai ngày nghỉ hưởng nguyên lương, gồm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7).

Đây là dịp để người dân có thêm thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, tôn vinh những giá trị truyền thống, tri ân thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; dự toán tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 3,3 triệu tỷ đồng.

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ba dự án đường bộ cao tốc, trong đó có tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum; thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2030.

Cử tri xã Duy Xuyên tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ông Ngọc thông tin tại kỳ họp vừa qua, các đại biểu của đoàn có 113 lượt phát biểu và 11 lần gửi văn bản đóng góp ý kiến thảo luận, chất vấn.

Các đại biểu đã chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng đến Quốc hội, đồng thời đề cập những vấn đề cần tháo gỡ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, 58 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được các cơ quan phản hồi. Đối với 42 kiến nghị liên quan đến thẩm quyền Trung ương, đoàn đã tổng hợp, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành xem xét.

Ông Ngọc khẳng định bên cạnh việc tham gia các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, chuyển những vấn đề người dân còn bức xúc đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết.