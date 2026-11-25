Tiềm năng du lịch chưa được phát huy

Chiều 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều vấn đề liên quan đến khai thác tiềm năng du lịch địa phương, tình trạng sử dụng chất cấm trong thực phẩm, phòng chống tội phạm và những vướng mắc khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc trao đổi với cử tri xã Nông Sơn về tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Trao đổi với cử tri về phát triển du lịch, ông Nguyễn Khánh Ngọc nhắc lại chuyến đi đến khu vực suối nước nóng Tây Viên trong dịp vận động bầu cử đại biểu Quốc hội.

Hôm đó, khi đi ngang qua khu vực này, ông cùng những người trong đoàn dừng xe, tận mắt chứng kiến nguồn nước nóng chảy tự nhiên giữa khung cảnh núi non.

"Tôi không tưởng tượng nổi tại sao ở một vùng nông thôn lại có cảnh đẹp vô cùng như vậy", ông Ngọc kể.

Dù đã đi nhiều nơi, nhiều quốc gia, vị đại biểu Quốc hội vẫn đặc biệt ấn tượng trước cảnh quan ở Tây Viên. Khi đến giếng nước nóng, ông cùng những người trong đoàn còn lấy nước rửa mặt, rửa chân tay.

Điều khiến ông trăn trở sau chuyến đi là nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị như vậy nhưng chưa được khai thác tương xứng.

"Quả là thấy tiếc, thấy tiếc và lãng phí", ông Ngọc bày tỏ khi nhắc lại chuyến đi.

Suối nước nóng Tây Viên là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên có tiềm năng phát triển du lịch ở Nông Sơn.

Đồng tình với những ý kiến của cử tri và lãnh đạo xã Nông Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá địa phương có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch.

Tuy nhiên, việc khai thác như thế nào để phát huy lợi thế sẵn có của địa phương là vấn đề cần được xã Nông Sơn và thành phố Đà Nẵng cùng bàn bạc kỹ lưỡng.

Xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Bên cạnh câu chuyện phát triển du lịch, vấn đề sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm được ông Nguyễn Khánh Ngọc dành sự quan tâm khi trao đổi với cử tri Nông Sơn.

Đây cũng là vấn đề gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Ông Ngọc đề cập tình trạng "rau hai luống, lợn hai chuồng", khi thực phẩm dùng cho gia đình được sản xuất riêng, còn thực phẩm đem bán cho người khác lại sử dụng chất cấm.

Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực thi.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Một trong những vấn đề được đặt ra là công tác quản lý an toàn thực phẩm còn phân tán, nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý ở các khâu sản xuất, chăn nuôi, lưu thông và tiêu dùng.

Phương án tập trung đầu mối quản lý về Bộ Y tế được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, trước những băn khoăn của nhiều đại biểu về các nội dung trong dự thảo luật, Quốc hội đã thận trọng lùi thời điểm thông qua dự án luật này sang năm 2027.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, đối với hành vi sử dụng chất cấm trong thực phẩm, pháp luật cơ bản đã có quy định. Vấn đề đặt ra là làm sao xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm, bảo đảm sức răn đe.

Liên quan đến việc tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm, ông dẫn chứng tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, có nội dung nâng mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân lên 1,5 tỷ đồng và tổ chức lên 3 tỷ đồng.

Trước những lo lắng của cử tri về tình hình tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên biên giới, ông Ngọc nhìn nhận công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi nguồn lực lớn hơn trước.

Quốc hội đã cụ thể hóa nhiều mục tiêu trong công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có chỉ tiêu kéo giảm tội phạm 10% hằng năm, xây dựng các địa phương không ma túy.

Cùng với việc hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tư pháp, Quốc hội cũng thông qua cơ chế thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua thủ tục kết tội.

Đối với những vướng mắc được cử tri Nông Sơn phản ánh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Ngọc chia sẻ đây là công việc lớn, khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh cần tiếp tục điều chỉnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định sẽ chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.