Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ông Nguyễn Thanh Sang phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Bỏ án tử hình tội mua bán trái phép chất ma tuý: Việt Nam có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy

Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn TPHCM) đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về việc thu hẹp hình phạt tử hình trong một số tội danh. Trong đó, đề nghị bỏ 8 tội danh, trong đó có 4 tội danh trong nhóm an ninh quốc gia do trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã đấu tranh rất có hiệu quả đối với các loại tội phạm này. Tuy nhiên, ông Sang không đồng tình bỏ đối với hai tội danh: Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nêu lý do cho quan điểm trên, theo ông Sang, đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, tình hình mua bán ma túy ở Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Đối với hành vi sản xuất các chất ma túy thường ở nước ngoài đưa vào Việt Nam. Ma túy đến với người nghiện thông qua tội mua bán trái phép chất ma túy. Ma túy đang hàng ngày, hàng giờ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều gia đình, cộng đồng. Chúng ta thấy mua bán hàng trăm kilôgam ma túy, thậm chí hàng ngàn kilôgam ma túy mà vẫn không bị án tử hình thì không có sức răn đe đối với tội phạm này.

“Nếu bỏ án tử hình, Việt Nam có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy. Việc bỏ án tử hình đối với tội mua bán sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mục tiêu vào năm 2030 ít nhất 50% xã, phường, thị trấn và ít nhất 20% các tỉnh không ma túy theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương đề ra”, ông Sang nói.

Để không bỏ án tử hình nhưng vẫn hạn chế án tử hình, ông Sang đề nghị trong quy định cần nâng định lượng chịu trách nhiệm hình sự đối với các khung của tội phạm. Theo đó, chỉ những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, mua bán số lượng quá lớn phải chịu trách nhiệm hình sự về hình phạt tử hình.

Về bỏ hình phạt tử hình đối với tội danh trên, ông Sang cho rằng nên để đến năm 2030, khi tổng kết Nghị quyết 18, có đầy đủ cơ sở, nhất là cơ sở thực tiễn để trình Quốc hội bỏ hoặc không bỏ thì cũng không muộn. Như vậy sẽ có tính thuyết phục hơn.

Đại biểu Quốc hội Trần Thế Kính (Đoàn Thanh Hoá) cũng đề nghị Ban soạn thảo hết sức cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy. Bởi tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ khi quy định hình phạt cao nhất là tử hình mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung với loại tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đảm bảo được mục tiêu trong tương lai là “xây dựng xã hội không có ma túy”.

Do đó theo ông Kính, Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét có thể nâng định lượng để quy định những hình phạt cao nhất là tử hình trong tội danh.

Đề nghị giữ lại án tử hình đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Về tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, ông Sang cho rằng, đây là tội đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây xáo trộn, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đang đề cao phòng, chống xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em-đối tượng yếu thế nhất trong xã hội. Nhất là quốc tế cũng đề cao vai trò bảo vệ trẻ em.

Ông Sang cũng nêu hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội này. Theo đó, hiếp dâm mà gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe, gây rối loạn tâm thần tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Hiếp dâm mà làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Hiếp dâm đối với trẻ em dưới 10 tuổi.

“Nếu những đối tượng thực hiện hành vi này đồng thời xâm phạm hai, ba tình tiết tăng nặng định tính, hiếp dâm làm nạn nhân chết thì quá dã man, không còn tính người. Không có lý do gì chúng ta phải bỏ án tử hình đối với tội danh này. Phải giữ lại án tử hình để răn đe, nghiêm trị đối với tội phạm này”, ông Sang nêu rõ.