Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri về những vướng mắc pháp luật
Chiều 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry và các đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc các Uỷ ban của Quốc hội cùng tham dự tiếp xúc cử tri Cà Mau từ điểm cầu tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với điểm cầu tỉnh.
Chủ trì tại điểm cầu trung tâm tỉnh có các đại biểu Quốc hội: ông Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Lê Thị Ngọc Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 21/11, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật.
Tại hội nghị, các đại biểu, cử tri trao đổi những vấn đề liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, an toàn thực phẩm, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Nội dung tập trung vào thực tiễn thi hành pháp luật, những quy định còn vướng mắc, khó áp dụng; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và giải pháp tháo gỡ những vấn đề mới phát sinh.
Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp thêm thông tin, số liệu để làm cơ sở trao đổi, kiến nghị.
Qua ý kiến của cử tri cho thấy, một số quy định pháp luật trong quá trình thực hiện còn chưa thật sự phù hợp với thực tiễn, khó áp dụng hoặc cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.
Ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Bình Tân cho biết, Đoàn sẽ tổng hợp, phân loại các ý kiến; rà soát những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, những vấn đề liên quan cơ chế, chính sách để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Đối với các dự án luật được xem xét tại Kỳ họp thứ Hai, Đoàn tập trung nghiên cứu những điều, khoản còn vướng mắc, bất cập, khó áp dụng hoặc chưa phù hợp thực tiễn để tham gia góp ý.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục cung cấp tài liệu, số liệu và nội dung góp ý cụ thể, nhất là những vấn đề chưa xác định rõ quy định pháp luật liên quan, để Đoàn có thêm cơ sở nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Quốc hội và chuyển các kiến nghị thuộc thẩm quyền đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dai-bieu-quoc-hoi-lang-nghe-y-kien-cu-tri-ve-nhung-vuong-mac-phap-luat-a133001.html