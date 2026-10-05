Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri về những vướng mắc pháp luật

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry và các đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc các Uỷ ban của Quốc hội cùng tham dự tiếp xúc cử tri Cà Mau từ điểm cầu tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với điểm cầu tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu trung tâm tỉnh có các đại biểu Quốc hội: ông Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Lê Thị Ngọc Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị.

Cùng dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy (hàng đầu, giữa) và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 21/11, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật.

Cử tri Trịnh Khánh Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), phát biểu ý kiến, phản ánh thực tiễn và nêu các kiến nghị cụ thể liên quan đến các dự án Luật thuộc chuyên đề hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, cử tri trao đổi những vấn đề liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, an toàn thực phẩm, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Nội dung tập trung vào thực tiễn thi hành pháp luật, những quy định còn vướng mắc, khó áp dụng; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và giải pháp tháo gỡ những vấn đề mới phát sinh.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu ý kiến về những thay đổi trong phân loại đất đai và thẩm quyền quản lý đất đai.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp thêm thông tin, số liệu để làm cơ sở trao đổi, kiến nghị.

Ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đóng góp ý kiến từ thực tiễn quản lý và đời sống tại địa phương.

Qua ý kiến của cử tri cho thấy, một số quy định pháp luật trong quá trình thực hiện còn chưa thật sự phù hợp với thực tiễn, khó áp dụng hoặc cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Ông Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phát biểu kết luận hội nghị.

Ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Bình Tân cho biết, Đoàn sẽ tổng hợp, phân loại các ý kiến; rà soát những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, những vấn đề liên quan cơ chế, chính sách để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Đối với các dự án luật được xem xét tại Kỳ họp thứ Hai, Đoàn tập trung nghiên cứu những điều, khoản còn vướng mắc, bất cập, khó áp dụng hoặc chưa phù hợp thực tiễn để tham gia góp ý.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục cung cấp tài liệu, số liệu và nội dung góp ý cụ thể, nhất là những vấn đề chưa xác định rõ quy định pháp luật liên quan, để Đoàn có thêm cơ sở nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Quốc hội và chuyển các kiến nghị thuộc thẩm quyền đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.