* Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phú Tân có đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã: Phú Mỹ, Khánh Hưng, Khánh Bình, Đá Bạc, Sông Đốc và Trần Văn Thời, với sự tham dự của hơn 470 cử tri.

Đồng chí Phan Chí Hiếu và Thiếu tướng Hồ Việt Triều chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu trực tiếp xã Phú Tân.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Hội nghị ghi nhận 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào các vấn đề như hạ tầng giao thông, hệ thống điện, tình trạng sạt lở, chính sách đối với người có công, giá cả vật tư phục vụ sản xuất và công tác bảo vệ môi trường.

Cử tri Nguyễn Văn Thường, ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri Nguyễn Văn Thường, ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, phản ánh tình trạng một số điểm bán lẻ xăng dầu nằm trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, hoạt động rửa xe gần khu vực trường học nhưng không có biện pháp che chắn, xử lý phù hợp đang gây ảnh hưởng đến môi trường. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý và có giải pháp xử lý phù hợp đối với các hoạt động này.

Cử tri Phạm Thanh Tú, ấp Công Nghiệp, xã Phú Tân, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, cử tri Phạm Thanh Tú, ấp Công Nghiệp, xã Phú Tân, đề nghị làm rõ việc tiếp tục triển khai dự án khu dân cư Công Nghiệp. Trường hợp dự án không tiếp tục thực hiện, cử tri kiến nghị xem xét giao lại phần đất đã thu hồi trước đây để người dân quản lý, sản xuất. Nếu dự án tiếp tục triển khai, cần thông tin cụ thể về thời gian thực hiện để người dân chủ động trong sản xuất và đời sống.

Ngoài ra, cử tri phản ánh một vụ tranh chấp trên địa bàn ấp kéo dài hơn 20 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề đáng quan tâm, nhất là rác thải trên sông và nước thải từ các đầm nuôi tôm công nghiệp.

Cử tri Nguyễn Văn Trang, ấp Tân Điền, xã Phú Tân, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri Nguyễn Văn Trang, ấp Tân Điền, xã Phú Tân, kiến nghị Nhà nước tiếp tục có thêm các chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống khi thu hồi đất để thực hiện các dự án. Theo cử tri, mức giá bồi thường đất hiện nay còn thấp hơn nhiều so với giá thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi và điều kiện ổn định cuộc sống của người dân.

Trao đổi về vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất, ông Nguyễn Hoàng Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Trung ương và tỉnh đã ban hành các quy định cụ thể về hoạt động xả thải trong nuôi tôm công nghiệp, thu gom, vận chuyển rác thải cũng như phân định thẩm quyền xử lý của từng cấp.

Ông Nguyễn Hoàng Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường, giải đáp ý kiến của cử tri.

Để hạn chế tình trạng được mùa mất giá, ông Nguyễn Hoàng Xuân khuyến nghị người dân tăng cường liên kết trong sản xuất, chủ động tham gia các chuỗi giá trị, từ khâu cung ứng vật tư đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trao đổi, giải đáp. Đối với những nội dung chưa thể giải quyết tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp để tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Việt Triều nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng xã hội an ninh, an toàn, xanh - sạch - đẹp và ngày càng phát triển. Đồng thời kêu gọi cử tri tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội không có ma tuý.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, những vấn đề thuộc thẩm quyền của các sở, ngành cần được quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

* Đoàn đại biểu Quốc hội gồm đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hội, kết nối trực tuyến với cử tri các xã, phường: Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và Hiệp Thành.

Đoàn đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông tin về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất.

Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri tham dự hội nghị.

Trong đó, cử tri phường Bạc Liêu phản ánh tình trạng quy hoạch kéo dài tại khu dân cư Bắc Trần Huỳnh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của người dân. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ lo ngại trước tình trạng phân bón giả, kém chất lượng trên thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đồng thời kiến nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng phân bón.

Cử tri Phan Minh Tuyền, ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, kiến nghị về tình trạng nước thải từ Bãi rác Tân Tạo, lo ngại ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, tình trạng nước thải từ Bãi rác Tân Tạo chảy xuống các tuyến kênh nội đồng cũng được cử tri phản ánh, lo ngại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và sức khoẻ người dân.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, trao đổi, giải đáp và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội và đại diện các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo địa phương ghi nhận, trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định./.