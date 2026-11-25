Mong đường đi an toàn, trường học khang trang, có thêm việc làm

Chiều 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nông Sơn nêu 12 ý kiến, trong đó có kiến nghị sửa điểm trường xuống cấp, xử lý sạt lở đường, đầu tư thủy lợi và xem xét chế độ cho người hoạt động ở thôn.

Cử tri đề nghị đầu tư cơ sở vật chất cho điểm trường Đại Bình, nơi có 50 học sinh học ở 5 lớp. Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, cho biết thôn Đại Bình nằm cách trở với trung tâm xã. Nếu có cầu treo, người dân chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ. Hiện người dân phải đi vòng qua cầu Nông Sơn, quãng đường 7-10km.

Do khó bố trí địa điểm và kinh phí di dời, xã chọn nâng cấp điểm trường tại chỗ. Ngày 13/11, UBND xã đã gửi tờ trình đến Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời vận động nguồn lực xây dựng, nâng cấp 5 phòng học.

Cử tri xã Nông Sơn phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và chế độ, chính sách ở cơ sở.

Tại tuyến đường nhánh qua khu vực Đèo Le, nhiều vị trí thường xuyên sạt lở. Ông Phong cho biết mái dốc phía trên đường dựng đứng, người dân trồng keo trên đất đã được giao. Khi khai thác keo, nguy cơ sạt lở tăng. Xã đang vận động các hộ chuyển sang trồng cây lâu năm và sẽ đề nghị các sở, ngành tìm giải pháp xử lý những điểm sạt lở. Ông Phong cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét quy định hạn chế trồng keo ở vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở cao.

Ở thôn Tân Phong, khoảng hai phần ba diện tích đất sản xuất còn phụ thuộc vào nước mưa. Công trình thủy lợi từng được khảo sát nhưng chưa triển khai vì chi phí lớn, diện tích được tưới ít. Xã sẽ rà soát hồ sơ, đánh giá nhu cầu tưới để kiến nghị thành phố xem xét.

Với đề xuất khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm, xã dự kiến xây dựng đề án trong năm 2027, sau khi xác định diện tích trồng dâu và số hộ đăng ký tham gia. Xã cũng đề xuất thành phố bố trí khoảng 20 tỷ đồng để làm đường, nâng cấp điện chiếu sáng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải và hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tại cụm công nghiệp, kỳ vọng thu hút doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, trực tiếp giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Cử tri còn đề nghị xem xét chế độ cho người hoạt động ở thôn vì công việc và số cuộc họp ngày càng nhiều. Ông Phong dẫn chứng sáng 25/11, bí thư chi bộ và trưởng thôn đã dự hai cuộc họp tại xã, chiều tiếp tục dự buổi tiếp xúc cử tri.

"Đi lại rất nhiều mà chế độ giải quyết thì rất thấp", ông Phong nói và đề nghị các đại biểu Quốc hội chuyển kiến nghị này đến Quốc hội, Chính phủ.

Đi sau trong phát triển du lịch cũng là một lợi thế

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ ghi nhận nhiều kiến nghị về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trong đó có chế độ cho người làm việc ở thôn, biên chế và thi nâng ngạch công chức cấp xã.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ trao đổi với cử tri xã Nông Sơn về những vấn đề trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Hạ đánh giá nhiều việc nay được giải quyết ngay tại xã, giúp người dân bớt đi lại. Khi gặp vướng mắc, cán bộ xã có thể trao đổi trực tiếp với sở, ngành. Tuy vậy, qua khảo sát, ông nhận thấy khả năng xử lý công việc giữa các xã, phường còn chênh lệch. Có cán bộ trước đây chỉ phụ trách một lĩnh vực ở huyện, nay phải quán xuyến nhiều việc. Chẳng hạn, trưởng phòng kinh tế xã phải nắm cả việc chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công và nghiệm thu công trình.

Một phòng chuyên môn cấp xã còn phải gửi báo cáo cho nhiều đầu mối, mỗi nơi yêu cầu một kiểu. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, các bộ phận phụ trách thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi đã yêu cầu báo cáo riêng.

"Nhất là cái gì mới ban hành cứ báo cáo, báo cáo", ông Hạ nói và đề nghị giảm bớt yêu cầu báo cáo. Ông cũng đề nghị địa phương thu hút người có năng lực, ứng dụng công nghệ trong công việc và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung.

"Chỉ có bàn làm chứ không bàn lùi", ông Hạ nói về việc vận hành chính quyền hai cấp. Quốc hội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc và sẽ xem xét điều chỉnh những quy định chưa phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ trao đổi về định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững tại Nông Sơn.

Về du lịch, ông Hạ đồng tình với hướng phát triển du lịch xanh ở Nông Sơn. Chưa đến làng Đại Bình, ông kể đã ấn tượng với cảnh làng qua những video trên mạng xã hội. Cùng với suối khoáng nóng, cảnh làng quê và sinh hoạt thường ngày của người dân có thể trở thành trải nghiệm để khách ở lại, ăn uống và tìm hiểu đời sống địa phương.

"Đi sau cũng là một lợi thế", ông Hạ nói và lưu ý Nông Sơn cần chọn nhà đầu tư có năng lực, dự án phù hợp với hướng phát triển du lịch của xã. Ông mong có dịp đến Đại Bình để tìm hiểu khả năng làm homestay và phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp.

Về các kiến nghị tại buổi tiếp xúc, ông Hạ khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, nghiên cứu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Những câu hỏi về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở chưa được giải đáp sẽ tiếp tục được đoàn nghiên cứu, phản ánh. Ông đề nghị các buổi tiếp xúc sau có thêm đại diện sở, ngành phụ trách để trả lời kịp thời các vướng mắc của cử tri.

Nông Sơn có tiềm năng lớn về du lịch, cần tính kỹ cách khai thác Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, kể trong dịp vận động bầu cử, ông cùng đoàn từng dừng chân ở suối nước nóng Tây Viên. Thấy nước nóng chảy tự nhiên giữa núi non, ông cùng những người trong đoàn lấy nước rửa mặt, rửa tay chân.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trao đổi với cử tri xã Nông Sơn về khai thác tiềm năng du lịch địa phương.

"Tôi không tưởng tượng nổi tại sao ở một vùng nông thôn lại có cảnh đẹp vô cùng như vậy", ông Ngọc kể. Điều khiến ông tiếc sau chuyến đi là nguồn nước nóng và cảnh quan Tây Viên chưa được khai thác tương xứng. Đánh giá Nông Sơn có tiềm năng lớn về du lịch, ông đề nghị xã và thành phố Đà Nẵng cùng bàn kỹ cách khai thác để phát huy lợi thế sẵn có. Trước những vướng mắc cử tri nêu khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông Ngọc nhìn nhận việc sắp xếp bộ máy sẽ còn những vấn đề cần điều chỉnh. Ông khẳng định sẽ chuyển các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.