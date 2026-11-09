Đại biểu Quốc hội: 'Lần đầu tiên, tôi mong Quốc hội quyết định để mình bị thật nhiều hãng thuốc lá ghét'

Đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn Đà Nẵng) phát biểu

Thảo luận tại Quốc hội chiều 9-11, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó nhiều ý kiến đề xuất siết chặt hơn quy định về độ tuổi được mua, sử dụng thuốc lá.

Đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn Đà Nẵng) góp ý, cần nâng độ tuổi được mua thuốc lá từ 18 lên 21, với dẫn chứng “có ít nhất 15 quốc gia áp dụng mốc tuổi 21”.

Theo đại biểu, nhiều người bắt đầu hút thuốc trong khoảng 18-20 tuổi, thời điểm rời gia đình để đi học, đi làm, có tiền riêng và chịu ảnh hưởng từ môi trường, nhóm bạn mới. Khi đã nghiện, việc cai thuốc có thể phải trải qua nhiều lần mới thành công.

"Tôi biết đề xuất này có thể khiến các hãng thuốc lá không hài lòng. Làm đại biểu Quốc hội, ai cũng mong muốn nhận được sự quý mến của nhiều người. Nhưng lần đầu tiên, tôi mong Quốc hội quyết định để mình bị thật nhiều hãng thuốc lá ghét. Bởi họ càng ghét tôi bao nhiêu thì các bậc cha mẹ càng bớt đi bấy nhiêu nỗi bất lực, và thanh niên của chúng ta càng có thêm cơ hội tránh khỏi những cơn nghiện thuốc lá suốt đời" - đại biểu Nguyễn Hải Long phát biểu.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) phát biểu

Đề xuất mạnh mẽ hơn, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) đề nghị bổ sung vào Điều 9 dự thảo luật quy định cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau; đồng thời cấm nhóm này mua, sử dụng thuốc lá. Ông phân tích, quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2028, khi thế hệ sinh từ thời điểm này vừa đủ 18 tuổi, không tước đi quyền đã có của bất kỳ ai.

"Chúng ta có muốn con mình hút thuốc không? Nếu câu trả lời là không, thì đó chính là lý do để Quốc hội quyết hôm nay" - đại biểu Hoàng Anh đặt vấn đề.

Đại biểu Hoàng Anh cũng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng đề nghị “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, và đặt hai vế cạnh nhau: “vận động thường xuyên, thể dục, thể thao…; nói không với rượu bia, thuốc lá, chất kích thích”.

“Không thể vừa đưa các em ra sân tập, vừa để các em bước vào tuổi 18 với điếu thuốc trên tay” – đại biểu Hoàng Anh nói.

Cũng tham gia phát biểu về dự án luật này, đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) đặt vấn đề, một em học sinh chưa từng hút thuốc hôm nay chính là người mà đạo luật này cần bảo vệ từ sớm. Khi việc sử dụng thuốc lá đã trở thành lệ thuộc, gia đình và xã hội phải giải quyết những hậu quả khó khăn hơn nhiều.

Đi vào các nội dung cụ thể, đại biểu Dũng thống nhất xác định kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhưng đề nghị phân hóa công cụ quản lý cho phù hợp.

Trong đó, đối với sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán buôn thuốc lá quy mô lớn, tiếp tục cấp giấy phép để kiểm soát sản lượng, nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, nguồn cung và phạm vi kinh doanh. Còn đối với cơ sở bán lẻ nhỏ, siêu nhỏ, nên áp dụng thủ tục xác nhận đáp ứng điều kiện kinh doanh tại UBND cấp xã.

Vị đại biểu đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh, giấy phép không thay thế việc kiểm tra chấp hành mà cần tăng cường hậu kiểm và đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra nguồn hàng, việc bán cho người chưa đủ 18 tuổi, địa điểm bán và hành vi quảng cáo, tiếp thị bị cấm…