Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng và nhân lực thị trường chứng khoán

Qua thảo luận, đại biểu nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế sau gần 30 năm hình thành và phát triển. Thị trường đã đóng góp đáng kể vào việc huy động vốn cho doanh nghiệp phát triển.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu là cơ chế nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng cho thị trường chứng khoán sau nâng hạng. Thị trường chứng khoán của Việt Nam chính thức giao dịch vào năm 2000, trong lịch sử 26 năm vận hành đã từng xảy ra sự cố "sập sàn" không giao dịch được, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Quang cảnh phiên họp sáng 28-10 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nêu góp ý, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) đồng tình với nhiều nội dung trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, điển hình là Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho hoạt động của thị trường chứng khoán; chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đại biểu, hiện có hơn 14 triệu tài khoản cá nhân, tổ chức đang giao dịch trên thị trường. Vì vậy, làm sao đầu tư hạ tầng hiện đại, công nghệ thông tin, bảo đảm thị trường vận hành ổn định liên tục, an toàn, minh bạch. “Cần hướng tới giao dịch không nghỉ trưa, tiến tới giao dịch 24/24 giờ để liên thông với các thị trường chứng khoán quốc tế”, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề xuất.

Về nguồn nhân lực cho thị trường, theo đại biểu, cần làm rõ các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ phát triển, nhất là nhân lực cho việc quản lý nhà nước, nhân lực cho khâu vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra các lệnh giao dịch. “Thị trường chứng khoán có thể xảy ra những tình huống cấu kết, lũng đoạn, thao túng thị trường. Nguồn nhân lực phải chất lượng cao để có thể phát hiện được các giao dịch thao túng, lũng đoạn”- đại biểu đề nghị ban soạn thảo bổ sung hoặc có quy định chi tiết về các nội dung này.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Cũng đồng tình với việc Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, đãi ngộ để thu hút những nguồn nhân lực có chất lượng nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Việt Nam, đại biểu Bùi Xuân Hải (đoàn Hải Phòng) cho rằng, dự thảo luật đã đề cập tới Nhà nước có chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán. Nhưng trong dự thảo không có định nghĩa ngành chứng khoán được hiểu như thế nào.

“Nếu dành chế độ khuyến khích, đãi ngộ cho tất cả những người làm việc trong cả các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán thì không hợp lý, vì các doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh, cạnh tranh với nhau và họ có chính sách sử dụng lao động riêng của họ. Hơn nữa, nếu Nhà nước dành sự khuyến khích, đãi ngộ, thu hút cho tất cả những người làm trong ngành chứng khoán thì sẽ không công bằng đối với những người làm trong các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, dự thảo cũng chưa làm rõ gói ngân sách sẽ dành cho sự khuyến khích, đãi ngộ này là bao nhiêu và khả năng cân đối ngân sách”, đại biểu đề cập.

Từ đó, đại biểu kiến nghị ban soạn thảo nên cân nhắc thêm các căn cứ, các cơ sở thuyết phục cho chính sách thu hút, đãi ngộ.

Cùng đó, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng luật cần được sửa đổi đồng bộ, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh thu hút nguồn vốn trung và dài hạn để phát triển kinh tế.