Chiều 21/11, Quốc hội khóa XVI họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai. Đánh giá kết quả kỳ họp, các đại biểu Quốc hội ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết. Đặc biệt, các đại biểu kỳ vọng những quy định mới sớm được triển khai đồng bộ, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn TP.HCM). Ảnh: Vân Anh.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn TP.HCM) nhận định, đây là kỳ họp quan trọng khi Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Những đóng góp trách nhiệm của đại biểu trong quá trình thảo luận đã góp phần hoàn thiện các dự thảo, tạo cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Theo đại biểu, các quy định mới liên quan đến doanh nghiệp, đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế và thực thi pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư. Đây cũng là những lĩnh vực cần tiếp tục được tháo gỡ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại biểu đặc biệt kỳ vọng những cam kết của các thành viên Chính phủ tại phiên chất vấn sẽ được triển khai thực chất. Việc giải quyết các điểm nghẽn trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, khoa học và công nghệ sẽ tạo cú hích cho phát triển, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, đại biểu nhấn mạnh phát triển kinh tế phải gắn với chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội. Những quy định mới trong lĩnh vực dược, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người cao tuổi và trẻ em được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, cống hiến.

Đáng chú ý, đại biểu đánh giá việc quản lý giá trang thiết bị y tế theo vòng đời là bước tiến của ngành y tế, giúp theo dõi toàn bộ quá trình từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến sử dụng, qua đó có cơ sở kiểm soát giá cả và đánh giá hiệu quả sử dụng tại các cơ sở y tế.

Đối với cơ chế hậu kiểm, đại biểu cho rằng, đây là cách làm cần thiết để tạo thuận lợi ban đầu cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi cần chuẩn bị đầy đủ quy trình, nhân lực và trang thiết bị để bảo đảm công tác hậu kiểm đúng quy định, thực chất, hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng). Ảnh: Vân Anh.

Cùng quan tâm đến hiệu quả thực thi pháp luật, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong quản lý, điều hành. Theo đại biểu, sử dụng dữ liệu làm cơ sở ra quyết định là yêu cầu cần thiết, nhất là trong bối cảnh nguồn lực nhân lực có hạn. Tuy nhiên, khi dữ liệu được tập trung, vấn đề an toàn, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu.

Đại biểu kỳ vọng các luật về dữ liệu, định danh điện tử và dữ liệu cá nhân sẽ góp phần minh bạch hóa các quyết định, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, hướng tới phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả đầu ra. Muốn vậy, cần đẩy mạnh số hóa, quản lý dữ liệu thống nhất, khắc phục tình trạng phân mảnh, manh mún, phân tán.

Từ yêu cầu đó, đại biểu mong muốn sớm hình thành các trung tâm dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối liên ngành, liên vùng. Các quy định pháp luật về dữ liệu cần tạo điều kiện để người dân, tổ chức tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm cập nhật, khai thác dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước.

Đánh giá về chất lượng lập pháp, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, dù khối lượng công việc lớn, các đại biểu vẫn tập trung nghiên cứu, đóng góp trực tiếp vào từng điều khoản. Việc thiết kế luật theo hướng quy định nguyên tắc, giao Chính phủ quy định chi tiết tạo thêm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn cần được ban hành đồng thời với luật, bảo đảm đúng tinh thần luật. Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần tiếp tục giám sát để các quy định sớm đi vào cuộc sống.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Tây Ninh). Ảnh: Vân Anh.

Từ góc độ tổ chức thực hiện chính sách tại địa phương, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Tây Ninh) đánh giá Kỳ họp thứ hai có dấu ấn nổi bật về chất lượng và nội dung, với nhiều vấn đề quan trọng, khó, phức tạp được đưa ra thảo luận, quyết định.

Theo đại biểu, các luật và nghị quyết được thông qua cùng các nội dung trong nghị quyết chung đã tạo cơ sở tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội.

Các chính sách có phạm vi tương đối toàn diện, từ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tư nhân đến ưu đãi trong giáo dục, văn hóa, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chính sách an sinh xã hội được quan tâm hơn đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc và những địa bàn còn khó khăn.

Đại biểu cho rằng, việc đưa các chính sách vào những quy định pháp luật cốt lõi sẽ góp phần bảo đảm tính đồng bộ, thay vì chỉ tập trung trong từng chương trình, đề án riêng lẻ. Các quy định liên quan đến đất đai, đầu tư, ngân sách nhà nước và đầu tư công cũng được kỳ vọng tạo cơ chế thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

Một nội dung được đại biểu đặc biệt quan tâm là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương gắn với bảo đảm nguồn lực. Khi được giao quyền, địa phương phải phát huy trách nhiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực và chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển. Chính phủ và các cơ quan liên quan cần tiếp tục đồng hành, định hướng, quyết liệt tổ chức thực hiện; đồng thời có cơ chế pháp lý bảo đảm để cán bộ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá.

Đại biểu cũng đánh giá cao cơ chế mới trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cho phép Chính phủ chủ động hơn trong xử lý tình huống khẩn cấp, đột xuất khi Quốc hội không kịp họp. Tuy nhiên, các quy định, nghị quyết được ban hành theo cơ chế này sẽ được thí điểm trong một năm và trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để xem xét.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM). Ảnh: Vân Anh.

Cùng kỳ vọng hoàn thiện thể chế trở thành động lực tăng trưởng, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) cho rằng, đây là một trong những yếu tố góp phần vào những thành tựu đất nước đạt được, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2026. Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được cử tri và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, chờ đợi.

Đại biểu đánh giá cao cách làm luật theo nhóm, gắn kết các dự án luật có liên quan để cùng thảo luận, bảo đảm tính đồng bộ. Trong đó, các quy định về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản được cử tri quan tâm; doanh nghiệp chú ý đến Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các quy định về thuế, miễn, giảm thuế, phí. Đây đều là những nội dung thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu kỳ vọng việc hoàn thiện thể chế sẽ giúp pháp luật không còn là rào cản mà trở thành động lực tăng trưởng, tạo điều kiện để kinh tế đất nước tăng tốc trong thời gian tới.

Linh Đan