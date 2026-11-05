Đại biểu Quốc hội: Không nên phá dỡ tất cả chung cư Mường Thanh sai phạm

Hàng nghìn hộ dân tại các dự án Mường Thanh ở Hà Nội đã dành dụm, thậm chí vay ngân hàng để mua nhà. Sau nhiều năm sinh sống ổn định, giờ đây họ đứng trước nguy cơ mất chỗ ở vì những sai phạm của chủ đầu tư.

Những căn hộ từng là chốn an cư sau bao năm tích cóp, vay mượn, nay trở thành nỗi lo của nhiều gia đình trước phương án xử lý sai phạm tại tổ hợp HH Linh Đàm.

Cân nhắc giữ lại chung cư sai phạm, bảo đảm chỗ ở cho cư dân

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đánh giá việc HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết xử lý sai phạm tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh thể hiện sự quyết liệt của chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, theo ông, quá trình xử lý cần cân nhắc thấu đáo, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

“Tôi cho rằng, cần tiếp tục rà soát kỹ từng dự án, xem xét công trình nào có thể cho phép tồn tại, công trình nào buộc phải phá dỡ”, ông Hòa nói.

Đối với những công trình không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, lợi ích công cộng, phù hợp quy hoạch và đáp ứng các điều kiện pháp luật, ông Hòa cho rằng cơ quan chức năng nên xem xét cho phép tồn tại.

Không thể để người dân đang sinh sống ổn định trong các tòa nhà, khi công trình bị phá dỡ lại không biết sẽ đi đâu, ở đâu.

ĐBQH Phạm Văn Hòa

Ngược lại, những công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, đặc biệt là xây dựng vượt chiều cao cho phép, cần có biện pháp xử lý phù hợp, như trường hợp công trình 8B Lê Trực tại Hà Nội.

Vị đại biểu Quốc hội đề nghị chính quyền Thủ đô phân định rõ sai phạm về quy hoạch, xây dựng hay nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai để lựa chọn phương án giải quyết, thay vì áp dụng một cách xử lý chung cho tất cả công trình.

Đặc biệt, nếu buộc phải phá dỡ, di dời, đại biểu đề nghị Hà Nội có chính sách bảo đảm chỗ ở cho cư dân, trong đó có thể nghiên cứu bố trí nhà ở xã hội. Đối với số tiền người dân đã bỏ ra mua căn hộ, ông Hòa cho rằng chủ đầu tư Mường Thanh phải có trách nhiệm hoàn trả.

“Quan trọng là chính quyền Hà Nội phải quan tâm, lo chỗ ở cho người dân. Bây giờ họ đang sinh sống trong tòa nhà, nếu phá dỡ thì họ sẽ đi đâu? Đây là vấn đề an sinh xã hội rất quan trọng. Cần có chính sách phù hợp để người dân có nơi ăn, chốn ở ổn định”, ông Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.

Không thể để chủ đầu tư vi phạm, người mua nhà gánh hậu quả

Cùng quan tâm đến quyền lợi cư dân tại các dự án Mường Thanh, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, chỉ ra nghịch lý: Chủ đầu tư vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng nhưng người mua đã trả tiền lại phải chờ đợi kéo dài về pháp lý, thậm chí đối diện nguy cơ di dời, phá dỡ căn hộ.

Để tránh những trường hợp tương tự, ông An đề nghị nhân lần sửa đổi Luật Nhà ở này, Quốc hội bổ sung quy định riêng bảo vệ người mua nhà tại các dự án có sai phạm, nhất là những người không biết hoặc không buộc phải biết về vi phạm của chủ đầu tư.

“Không mặc nhiên chuyển nghĩa vụ tài chính, chi phí khắc phục của chủ đầu tư sang cư dân; không thể yêu cầu người dân tự kiểm tra những hồ sơ mà chỉ cơ quan quản lý nhà nước mới biết được”, ông An nhấn mạnh.

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị quy định rõ phương án xử lý đối với từng trường hợp. Công trình có thể khắc phục và được phép tồn tại phải có thời hạn hoàn thiện pháp lý, giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Nếu buộc phải phá dỡ, theo ông An, cần có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm thời, hoàn trả tiền, đổi nhà hoặc bồi thường phù hợp. Nghĩa vụ bồi thường cũng phải gắn với nguồn bảo đảm, có cơ chế xử lý khi chủ đầu tư mất khả năng thanh toán.

Chủ đầu tư vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng nhưng người mua đã trả tiền lại phải chờ đợi kéo dài về mặt pháp lý, thậm chí đối diện với việc di dời, phá bỏ căn nhà bị vi phạm đó.

ĐBQH Trịnh Xuân An

Về trách nhiệm quản lý, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng phải siết chặt việc kiểm tra, giám sát ngay từ khi triển khai dự án.

Theo ông, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy định về quy hoạch, giấy phép xây dựng, thiết kế được phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Về phía chính quyền địa phương, trách nhiệm không chỉ dừng ở việc phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng mà còn phải thường xuyên kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai.

“Các cơ quan chức năng phải kiểm tra xem doanh nghiệp có thực hiện đúng tiến độ, quy hoạch, thiết kế, chiều cao công trình và những nội dung được cấp phép hay không. Nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý, không để vi phạm kéo dài đến khi công trình hoàn thành, người dân vào sinh sống mới tìm cách giải quyết”, ông Hòa nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, ông Hòa đề nghị đại biểu HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương tăng cường giám sát, lắng nghe phản ánh của cử tri, trực tiếp kiểm tra việc triển khai dự án khi cần thiết.

Cũng theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, chỉ khi doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm quản lý và các cơ quan dân cử phát huy vai trò giám sát mới có thể hạn chế những sai phạm tương tự, tránh để người dân phải gánh chịu hậu quả.

Sáng 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án liên quan đến doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư. Theo thống kê, 12 dự án có tổng cộng 6.759 căn hộ được phê duyệt ban đầu, nhưng số căn hộ xây dựng thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn so với quy hoạch được duyệt. Nghị quyết nêu rõ, các công trình sẽ được rà soát, phân loại theo từng hạng mục. Những phần đáp ứng điều kiện về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và các quy chuẩn liên quan có thể được xem xét cho tồn tại có điều kiện. Những hạng mục không đáp ứng yêu cầu, không thể khắc phục vi phạm sẽ phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. HĐND TP Hà Nội cũng đặt ra cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà không có lỗi. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, không đẩy chi phí xử lý sai phạm sang người dân. Phương án cụ thể đối với từng dự án sẽ được xác định sau quá trình rà soát, đánh giá của cơ quan chuyên môn và quyết định của UBND TP Hà Nội.