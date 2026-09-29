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Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án hành chính, tư pháp

Sáng 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Khóa XVI tiếp tục Phiên họp thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp gồm các dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Báo Tin Tức TTXVN
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Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Đại biểu dự phiên họp.

Đại biểu dự phiên họp.

Đại biểu dự phiên họp.

Đại biểu dự phiên họp.

Đại biểu Quốc hội TP Huế Nguyễn Thị Sửu phát biểu.

Đại biểu Quốc hội TP Huế Nguyễn Thị Sửu phát biểu.

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu.

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu.

Đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai Nguyễn Công Long phát biểu.

Đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai Nguyễn Công Long phát biểu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Thị Phương Hoa phát biểu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Thị Phương Hoa phát biểu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân phát biểu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân phát biểu.

Doãn Tấn/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dai-bieu-quoc-hoi-hoat-dong-chuyen-trach-thao-luan-ve-nhom-du-an-hanh-chinh-tu-phap-post1389675.html