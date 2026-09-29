Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án hành chính, tư pháp

Nhận thấy chiếc xe ben phía trước đột ngột chuyển hướng rẽ trái, ô tô con có gắn camera hành trình phía sau thay vì rà phanh giảm tốc lại tăng ga đánh lái về đúng hướng xe lớn đang rẽ. Tình huống xử lý dẫn tới va chạm mạnh giữa hai xe. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.