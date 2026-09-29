Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án hành chính, tư pháp
Sáng 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Khóa XVI tiếp tục Phiên họp thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp gồm các dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dai-bieu-quoc-hoi-hoat-dong-chuyen-trach-thao-luan-ve-nhom-du-an-hanh-chinh-tu-phap-post1389675.html