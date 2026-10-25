Đại biểu Quốc hội góp ý hoàn thiện dự án Luật Sở hữu trí tuệ

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) nhất trí với định hướng cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời đề nghị làm rõ một số quy định để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Về quản lý quyền đối với giống cây trồng, đại biểu tán thành giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhưng đề nghị quy định rõ cơ chế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong khảo nghiệm, lưu giữ nguồn gen. Đồng thời, cần sửa đổi đồng bộ Luật Trồng trọt để tránh phát sinh các quy trình riêng biệt trong lưu hành và bảo hộ giống cây trồng.

Đối với thủ tục chuyển nhượng quyền, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế chuyển nhượng nhãn hiệu, nhất là trường hợp tách một phần danh mục hàng hóa, bảo đảm thống nhất với quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 138. Chính phủ cần quy định cụ thể việc tách văn bằng bảo hộ, trong đó văn bằng mới kế thừa ngày ưu tiên và thời hạn bảo hộ của văn bằng cũ, không làm phát sinh thời hạn bảo hộ mới.

Về khảo nghiệm giống cây trồng, đại biểu cho rằng việc mở rộng chủ thể tự khảo nghiệm cần đi đôi với trách nhiệm thẩm định của cơ quan cấp bằng. Dự thảo cần quy định nguyên tắc truy xuất vật liệu, phương pháp, dữ liệu gốc, giống đối chứng và điều kiện khảo nghiệm; đồng thời bảo đảm kết quả khảo nghiệm trong nước và nước ngoài được đánh giá theo yêu cầu chuyên môn phù hợp. Trường hợp yêu cầu khảo nghiệm bổ sung, cơ quan nhà nước cần nêu rõ căn cứ chuyên môn.

Đối với hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, đại biểu đề nghị dù chuyển từ cơ chế cấp phép, cấp thẻ sang hậu kiểm, dự thảo vẫn phải quy định các yêu cầu tối thiểu về năng lực chuyên môn, tính độc lập, khách quan, kiểm soát xung đột lợi ích và cơ chế xử lý vi phạm, đình chỉ hoạt động hoặc xử lý các kết luận giám định không bảo đảm chất lượng.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú, đại biểu Trần Đức Thuận và đại biểu Lương Đình Hưng.

Đại biểu Trần Đức Thuận (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị làm rõ hiệu lực hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 138.

Theo đại biểu, quy định việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực từ thời điểm cơ quan quản lý ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ chưa phân biệt rõ hiệu lực hợp đồng giữa các bên với thời điểm chuyển giao quyền, có thể dẫn đến tranh chấp về thanh toán và tài sản. Vì vậy, cần xác định rõ hiệu lực hợp đồng theo thỏa thuận và pháp luật dân sự, thời điểm chuyển giao quyền theo pháp luật chuyên ngành, cũng như quyền, nghĩa vụ của các bên trong thời gian chờ ghi nhận và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đại biểu đề nghị rà soát các Điều 97, 138 và 148 để bổ sung quy định dẫn chiếu, bảo đảm việc chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến bí mật nhà nước, quốc phòng, an ninh phải tuân thủ pháp luật về các lĩnh vực này và các quy định liên quan.

Góp ý về kỹ thuật lập pháp, đại biểu Lương Đình Hưng (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) đề nghị thay cụm từ “có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba” tại khoản 2 Điều 148 bằng “có giá trị đối kháng với bên thứ ba”, nhằm bảo đảm tính thống nhất với khoản 2 Điều 297 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu số hóa toàn trình các thủ tục sở hữu trí tuệ, trong đó có sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng ký nhãn hiệu và chuẩn hóa dữ liệu di truyền phục vụ xác định giống cây trồng có nguồn gốc chủ yếu (EDV). Đồng thời, cần đưa nhật ký điện tử vào quy trình khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) đối với giống cây trồng, góp phần hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác đánh giá.