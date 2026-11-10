Đại biểu Quốc hội đồng thuận cao đầu tư 3 tuyến cao tốc tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi

Trong phát biểu tại hội trường, tất cả các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình rất cao với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc nêu trên.

Đại biểu Hà Thị Anh Thư (Đoàn Quảng Ngãi) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Hà Thị Anh Thư (Đoàn Quảng Ngãi) bày tỏ sựthống nhất cao việc Chính phủ trình Quốc hội 3 dự án cao tốc tại kỳ họp này. Trong đó, đoạn Bảo Hà - Tân Phong sẽ tăng cường kết nối giữa Lào Cai và Lai Châu. Đoạn qua tỉnh Sơn La (Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên) sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc kết nối Sơn La và Điện Biên. Hai dự án này sẽ giúp vùng Tây Bắc đi lại thuận lợi hơn, đưa nông sản, trái cây chế biến và tiêu thụ nhanh hơn.

Theo đại biểu, qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi, bà con bày tỏ mong muốn có một tuyến đường nối miền núi với miền biển để việc đi lại và vận chuyển nông sản bớt cách trở. "Hôm nay, khi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được đưa ra xem xét tại hội trường, tôi xin gửi tới Quốc hội lời cảm ơn của cử tri Quảng Ngãi vì đã lắng nghe nguyện vọng ấy", đại biểu Hà Thị Anh Thư nói.

Sau khi sắp xếp, Quảng Ngãi trải dài từ biên giới đến biển. Nhưng để đi lại giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh, bà con chủ yếu vẫn đi qua quốc lộ 24 với nhiều đoạn đèo dốc quanh co. Vào mùa mưa lũ, một điểm sạt lở có thể làm gián đoạn việc đi học, đi khám chữa bệnh hay làm hư hỏng nông sản vừa thu hoạch.

Khi có cao tốc, việc vận chuyển cà phê, sầu riêng, sâm Ngọc Linh từ phía Tây đến các cơ sở chế biến, Khu kinh tế Dung Quất và cảng biển sẽ thuận lợi hơn. Theo chiều ngược lại, hải sản và tỏi Lý Sơn cũng dễ lên miền núi hơn. Quế Trà Bồng, cá bống Sông Trà và nhiều sản phẩm của Quảng Ngãi có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng ở các tỉnh, thành khác. Cùng với mạng lưới đường bộ đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tuyến cao tốc còn mở thêm cơ hội giao lưu với Lào và Campuchia, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn.

Về phía địa phương, đại biểu cho biết tỉnh Quảng Ngãi sẽ chủ động thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Phải di dời, tỉnh sẽ lắng nghe ý kiến của bà con, tái định cư chu toàn, chu đáo nơi ở mới và hỗ trợ gia đình sớm ổn định sinh kế.

"Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe cử tri và giám sát quá trình triển khai dự án. Tôi tin rằng quyết định hôm nay sẽ được nhân dân Quảng Ngãi ghi nhớ, không chỉ bởi một tuyến đường mở ra, mà bởi những cơ hội mới được mở ra cho vùng đất phía Tây của tỉnh, cho sự liên kết Đông - Tây và cho tương lai phát triển của địa phương", nữ đại biểu tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Với dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cũng tán thành cao chủ trương đầu tư và thống nhất cao với sự cần thiết đầu tư được Chính phủ trình Quốc hội.

Đối với một tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, giao thông thuận lợi có ý nghĩa trực tiếp đối với cơ hội phát triển. Các quốc lộ hiện hữu quy mô còn nhỏ, thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, khiến việc vận chuyển hàng hóa, tiếp cận thị trường và các dịch vụ thiết yếu gặp nhiều khó khăn. Tuyến cao tốc kết nối với Nội Bài - Lào Cai sẽ góp phần tháo gỡ trở ngại đó, mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Việc đầu tư tuyến đường này còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với khả năng tiếp cận hạ tầng và cơ hội phát triển của đồng bào vùng núi, biên giới.

Để dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả, đại biểu đề nghị xem xét mức tham gia của ngân sách địa phương phù hợp với khả năng cân đối thực tế của tỉnh Lai Châu.

Đại biểu Việt Nga đồng tình với cách tiếp cận ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cùng tham gia đầu tư, để vừa huy động thêm nguồn lực, vừa gắn trách nhiệm và tính chủ động của địa phương trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đối với Lai Châu, cần cân nhắc kỹ mức đóng góp trong tương quan với nguồn lực và những nhiệm vụ thiết yếu tỉnh đang phải bảo đảm.

Theo phương án trình, Lai Châu dự kiến bố trí khoảng 2.004 tỷ đồng, khoản này tương đương 38,7% kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 của tỉnh. Chính vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát đầy đủ khả năng cân đối, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, kể cả phương án trung ương bảo đảm toàn bộ vốn dự án nếu điều kiện cho phép; trên cơ sở đó, trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn Lạng Sơn) cũng nhất trí rất cao với Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc nêu trên, bởi đây là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với những địa phương này, cao tốc không đơn thuần là công trình giao thông mà còn là điều kiện để mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí vận tải, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại biểu Ân đánh giá, việc Chính phủ đề xuất đầu tư bằng ngân sách nhà nước là rất phù hợp, thể hiện vai trò điều tiết, phân bổ nguồn lực của Nhà nước, ưu tiên cho các địa bàn khó khăn để người dân cùng có cơ hội phát triển.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Đoàn Ninh Bình) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Đoàn Ninh Bình) cũng tán thành cao với chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án đường cao tốc được Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Theo đại biểu, đây không chỉ là các công trình giao thông quan trọng mà còn là tuyến đường chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, củng cố quốc phòng an ninh và tạo cơ hội phát triển mới cho miền Trung, Tây Nguyên và vùng Tây Bắc.

Đặc biệt đối với các địa bàn miền núi, biên giới, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều khó khăn, đầu tư giao thông chính là đầu tư cho cơ hội phát triển, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Bà Thanh cũng đề nghị, phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình đầu tư. Cả 3 dự án đều tác động đến đất đai, nơi ở, việc làm và sinh kế của hàng nghìn hộ dân. Vì vậy đề nghị phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, phải bảo đảm tái định cư gắn với sinh kế bền vững. Cần có cơ chế giám sát đời sống người dân sau tái định cư, bảo đảm nơi ở mới và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. "Người dân nhường đất cho phát triển phải là người được thụ hưởng thành quả phát triển", đại biểu Hồng Thanh nói.