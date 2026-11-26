Các đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri xã Xuân Đông.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trong chương trình, thay mặt tổ đại biểu, bà Lê Nữ Thùy Dương báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã dành 80% thời gian làm việc để xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường của đất nước; thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành (nhiều luật được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung đồng thời các luật có liên quan, nhằm xử lý những bất cập mang tính liên ngành và tăng tính đồng bộ của hệ thống pháp luật)...

Cử tri nêu ý kiến trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyệt Hà

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đã tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến và ban hành 43 báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự thảo luật. Các đại biểu Quốc hội trong đoàn tham gia 86 lượt phát biểu, trong đó có 78 lượt tại các phiên thảo luận tổ và 8 lượt tại các phiên thảo luận ở hội trường. Nội dung phát biểu tập trung vào những vấn đề trọng tâm của các dự án luật, dự thảo nghị quyết, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri 2 xã Xuân Đông và Sông Ray nêu câu hỏi, ý kiến trao đổi và mong muốn có nhiều chính sách quan tâm đối với các xã vùng sâu, vùng xa...

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Công Long cảm ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ thành phố và các địa phương; đồng thời trao đổi một số ý kiến cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương, đại biểu Nguyễn Công Long đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ, ghi nhận và trong thẩm quyền giải quyết thấu đáo nguyện vọng người dân.