Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; lãnh đạo hai xã cùng đông đảo cử tri địa phương.

Các đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri 2 xã An Viễn và Bình Minh. Ảnh: Thanh Tâm

Cử tri phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Tâm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, lĩnh vực giao thông được quan tâm với các đề xuất nghiên cứu mở rộng hoặc xây dựng cầu vượt tại ngã ba Trị An nhằm giảm ùn tắc vào giờ cao điểm; mở rộng tuyến đường 767 và sớm triển khai các tuyến đường đã được quy hoạch nhưng chậm thực hiện. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ đối với tổ trưởng tổ nhân dân ấp; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho các cựu chiến binh từng tham gia lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia, cùng một số vấn đề khác tại địa phương.

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tâm

Hầu hết các ý kiến đã được đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương giải đáp trực tiếp. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được đoàn ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.