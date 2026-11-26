Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Bình Minh, An Viễn
(ĐN) - Chiều 26-11, tại trụ sở Đảng ủy xã Bình Minh, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, gồm các đại biểu: Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; Lê Hoàng Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri hai xã Bình Minh và An Viễn sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; lãnh đạo hai xã cùng đông đảo cử tri địa phương.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, lĩnh vực giao thông được quan tâm với các đề xuất nghiên cứu mở rộng hoặc xây dựng cầu vượt tại ngã ba Trị An nhằm giảm ùn tắc vào giờ cao điểm; mở rộng tuyến đường 767 và sớm triển khai các tuyến đường đã được quy hoạch nhưng chậm thực hiện. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ đối với tổ trưởng tổ nhân dân ấp; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho các cựu chiến binh từng tham gia lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia, cùng một số vấn đề khác tại địa phương.
Hầu hết các ý kiến đã được đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương giải đáp trực tiếp. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được đoàn ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-don-vi-so-2-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-binh-minh-an-vien-182248.html