Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng mức phạt với vi phạm an toàn thực phẩm

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khoá XVI. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính

Nêu quan điểm liên quan đến mức phạt tiền trong dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, dự thảo Luật quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Như vậy, mức xử phạt tối đa tăng lên 1,5 lần so với luật hiện hành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, mức xử phạt tối đa của dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cũng tăng cao hơn so với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Việc tăng mức tiền xử phạt là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Trong khi đó, dự án Luật còn một loạt quy định về các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, Internet, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chây ì không chấp hành quyết định xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả như khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình và các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động...

Do đó, theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đang thực hiện một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Do đó, đại biểu đề nghị trước tiên chỉ tập trung tăng mức phạt tiền đối với vi phạm liên quan đến hành vi vi phạm về sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và về môi trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng trong thời gian gần đây.

Phân biệt rõ mức trần của khung phạt và mức phạt cụ thể

Liên quan đến mức phạt và thời hiệu xử phạt, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng, Khoản 1 Điều 24 nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Khoản 2 mở ra khả năng áp dụng mức phạt cao hơn ở một số địa bàn, lĩnh vực. Việc nâng mức phạt có thể cần thiết đối với những lĩnh vực mà lợi ích thu được từ hành vi vi phạm lớn hoặc hậu quả xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa mức trần của khung phạt và mức phạt cụ thể trong từng vụ việc.

Khoản 4 Điều 24 đã xác định mức tiền phạt cụ thể phải căn cứ vào khung tiền phạt và các tình tiết của vụ việc. Vì vậy, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát đồng bộ Điều 24, Điều 25 và Điều 40 để bảo đảm thống nhất về mức phạt và thẩm quyền xử phạt.

Về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố tại khoản 2 Điều 24, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị tiếp tục cân nhắc để vừa đáp ứng điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, vừa bảo đảm tính thống nhất trong nghĩa vụ pháp lý của người dân và doanh nghiệp.

Về thời hiệu, khoản 1 Điều 6 quy định thời hiệu xử phạt từ 01 năm đến 03 năm và giao Chính phủ quy định chi tiết trong từng lĩnh vực. Điểm d khoản 1 và khoản 3 cũng đặt ra cơ chế không tính vào thời hiệu đối với trường hợp “cố tình trốn tránh, cản trở”.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị luật quy định rõ hơn tiêu chí và phạm vi của thời hiệu 03 năm; Chính phủ quy định chi tiết nhưng không mở rộng vượt quá giới hạn mà Quốc hội đã quyết định. Đồng thời, cần phân biệt không chấp hành quyết định với cố tình cản trở quá trình xử lý. Chỉ khi có hành vi thực tế nhằm cản trở việc xử lý thì mới nên phát sinh hệ quả pháp lý làm kéo dài thời hiệu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, với thực tiễn phong phú trong hoạt động, các đại biểu đã phân tích sâu sắc, đề xuất cụ thể, góp ý, hoàn thiện vào nhiều nội dung quy định cụ thể của dự án luật được xin ý kiến. Đồng thời, cũng góp ý thêm vào nhiều điều khoản khác của các luật có liên quan cần phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Sau hội nghị này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự án luật và báo cáo lại đại biểu Quốc hội.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan giải trình, tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu và các cơ quan, tổ chức hữu quan để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật và các tài liệu kèm theo đúng quy định, trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026)”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân để báo cáo Quốc hội.