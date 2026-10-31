Đại biểu Quốc hội đề xuất tái cấu trúc vốn, giảm lãi suất cho vay

Tại phiên thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngày 31/10, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng cần giải quyết bài toán cấu trúc vốn của nền kinh tế, bảo đảm nguồn lực đầu tư lớn cho giai đoạn 2026-2030 mà không ảnh hưởng ổn định vĩ mô.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại phiên họp ngày 31/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo đại biểu, cần tái cấu trúc thị trường tài chính, phát triển thị trường chứng khoán thành kênh cung ứng vốn chủ lực, đồng thời tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước để mở rộng tín dụng có định hướng. Ông cũng đề nghị xem xét tái cấp vốn cho các ngân hàng nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đề nghị Chính phủ coi giảm lãi suất cho vay thực tế là trọng tâm điều hành, phối hợp điều tiết thanh khoản, giảm chi phí vốn và chi phí hoạt động ngân hàng. Lãi suất sau ưu đãi và các khoản phí cần được minh bạch để doanh nghiệp thực sự giảm gánh nặng vay vốn.

Ông cũng kiến nghị đổi mới bảo lãnh tín dụng, mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền, đơn hàng và chuỗi cung ứng; nghiên cứu hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng. Đồng thời, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với doanh nghiệp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi khả thi; xem xét khoanh nợ trong những trường hợp đủ điều kiện, được kiểm soát chặt chẽ.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (đoàn Phú Thọ) cũng đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với doanh nghiệp khó khăn tạm thời, sử dụng vốn đúng mục đích và có phương án phục hồi khả thi. Ông cũng kiến nghị mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người thuê nhà, mua nhà ở xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: Quochoi.vn.

Giải trình tại phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết cơ quan này đang triển khai gói tái cấp vốn cho vay nhà ở xã hội, đồng thời thực hiện các chính sách giảm lãi suất và tăng khả năng tiếp cận vốn, cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về cơ cấu lại nợ, kéo dài thời gian trả nợ, Thống đốc cho biết pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể và thuộc thẩm quyền của các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.