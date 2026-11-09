Đại biểu Quốc hội đề xuất nghỉ lễ 27-7 và bảo vệ người làm việc từ xa

Bịt lỗ hổng pháp lý để bảo vệ người lao động từ xa

Quan tâm tới cơ chế bảo vệ người lao động làm việc từ xa, đại biểu Phạm Anh Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động chưa đề cập tới những quy định điều chỉnh mô hình làm việc từ xa và làm việc linh hoạt.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 9-11. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đại biểu, phương thức làm việc từ xa tại Việt Nam đã xuất hiện trong nền kinh tế số và chắc chắn sẽ phổ biến trong tương lai. Dự thảo luật hiện mới chỉ có quy định về "an toàn, vệ sinh lao động với người lao động nhận công việc về làm tại nhà". Việc không bổ sung điều chỉnh mô hình làm việc từ xa đang để lại những lỗ hổng pháp lý.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, lao động từ xa hiện đại có thể làm việc tại quán cà phê, không gian làm việc chung hay bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng. "Nếu phát sinh tai nạn ngoài nơi ở cá nhân, cả người lao động, doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đều rơi vào thế bế tắc vì thiếu căn cứ pháp lý để xác định tính chất tai nạn lao động", đại biểu Phạm Anh Tuấn nói.

Dự thảo luật quy định người sử dụng lao động phải kiểm tra việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động. Đại biểu Phạm Anh Tuấn phân tích, với lao động từ xa, quy định như vậy hoàn toàn bất khả thi. Doanh nghiệp không thể đến những nơi làm việc của nhân viên để đo, kiểm ánh sáng, bàn ghế, đánh giá sự an toàn...

Cùng với đó, đại biểu Phạm Anh Tuấn cho rằng, làm việc từ xa làm mờ ranh giới giữa giờ làm việc và đời sống gia đình. Quy trình điều tra hiện trường vật lý truyền thống sẽ hoàn toàn vô hiệu nếu không có cơ sở công nhận dữ liệu số, lịch sử truy cập hệ thống và các lệnh giao việc điện tử. Đặc biệt, cả luật hiện hành và dự thảo đều bỏ ngỏ các rủi ro sức khỏe đặc thù của lao động từ xa, như các bệnh lý cơ xương khớp do tư thế làm việc gò bó kéo dài và tình trạng kiệt sức tâm lý do thiếu cơ chế ngắt kết nối công việc.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trên cơ sở đó, đại biểu Phạm Anh Tuấn đề nghị bổ sung quy định "An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc từ xa, làm việc tại nhà"; chuyển trách nhiệm từ kiểm tra thực địa sang hướng dẫn, tập huấn, tự đánh giá rủi ro; đồng thời, quy định nguyên tắc tôn trọng quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của người lao động.

Cùng với đó, cần bổ sung trường hợp tai nạn xảy ra tại địa điểm làm việc từ xa đã thỏa thuận trong khung giờ làm việc, được xác nhận qua hệ thống phân công, quản lý công việc của người sử dụng lao động làm căn cứ giải quyết chế độ tai nạn lao động. "Việc kịp thời lấp lỗ hổng này chính là bước đi chủ động để đón đầu tương lai số, bảo đảm tính bền vững, bao trùm của pháp luật và bảo vệ thực chất người lao động trong thời kỳ mới", đại biểu Phạm Anh Tuấn kết lại phần phát biểu của mình.

Đề xuất bổ sung ngày 27-7 là ngày nghỉ lễ hằng năm

Góp ý vào nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) kiến nghị bổ sung ngày 27-7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Giải thích cho đề nghị của mình, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nói, hiện nay, nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển; Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là quan tâm đến người có công.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cứ đến dịp 27-7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng; các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương - bệnh binh; tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

"Tôi là đại biểu hoạt động tại cơ sở, qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri, nhân dân có tâm tư, nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27 tháng 7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nói, đồng thời cho biết đã chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Nội vụ và Bộ Nội vụ đã phúc đáp sẽ nghiên cứu.

Nhấn mạnh rằng hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nêu ví dụ thực tế trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo nên sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng lòng mong mỏi, hy vọng của các gia đình, thân nhân của đồng chí, đồng đội đã từng cùng nhau chiến đấu ở các chiến trường.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tạo được hiệu ứng thiêng liêng, trân trọng của người dân Việt Nam. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tự do cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được nhìn thấy, tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

"Điển hình, những người nông dân ở Đà Lạt đã chở xuống Thành phố Hồ Chí Minh hơn 4.000 bông hoa cung tiến để cùng nhân dân vẫy chào, tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang. Qua đó, chúng ta thấy, có chủ trương đúng, hợp lòng dân là động lực khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nói.

"Hoạt động tri ân nhân ngày 27-7 là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nếu bổ sung ngày 27-7 là ngày nghỉ lễ hằng năm, thì mỗi cá nhân đều có thời gian hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè theo phong tục, tập quán của địa phương", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nói.