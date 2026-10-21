Đại biểu Quốc hội đề xuất gỡ rào cản cho phụ nữ khởi nghiệp

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 21/10. Ảnh: Văn Tuyến

Chiều 21/10, tại phiên thảo luận tại tổ, góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, cho rằng, hiện nay phụ nữ ngày càng tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, phụ nữ nông thôn, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vốn, kỹ thuật, thông tin thị trường và các nguồn lực phát triển.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng khả năng tiếp cận tín dụng, đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và mở rộng thị trường. Trong đó, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh khó khăn về nguồn lực, nữ đại biểu lưu ý những rào cản về thời gian và trách nhiệm chăm sóc gia đình cũng ảnh hưởng đến cơ hội học tập, việc làm và phát triển kinh tế của phụ nữ, nhất là trong bối cảnh khuyến khích sinh đủ hai con.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, chính sách hỗ trợ cần xác định rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng, ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ miền núi, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện.

Phiên thảo luận tại tổ của đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chiều 21/10. Ảnh: Văn Tuyến

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng chính sách

Bên cạnh đó, theo đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, sau gần 20 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình sửa đổi luật cần chú trọng hơn đến sự tham gia trực tiếp của phụ nữ trong xây dựng pháp luật và thẩm định chính sách.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà cần được phát huy vai trò trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách. Các quy định về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, đất đai, tín dụng, giáo dục và chăm sóc gia đình đều tác động trực tiếp đến phụ nữ. Nếu thiếu sự tham gia của những người chịu tác động, các khó khăn và nhu cầu thực tế có thể chưa được nhận diện đầy đủ.

Vì vậy, bà đề nghị tăng trách nhiệm tham vấn, đối thoại trực tiếp với phụ nữ và các tổ chức đại diện ngay từ khâu đề xuất chính sách, đồng thời phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng kiến nghị đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có năng lực nghiên cứu, xây dựng và quản lý chính sách; thiết lập cơ chế đánh giá việc tiếp thu các kiến nghị về bình đẳng giới. Theo bà, cần quan tâm cả số lượng và vai trò thực chất của phụ nữ tham gia xây dựng pháp luật.

Các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội

Đánh giá bình đẳng giới bằng chỉ tiêu cụ thể

Về giám sát chính sách bình đẳng giới, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể, thay vì chỉ thống kê số lượng chương trình, hoạt động đã triển khai.

Việc đánh giá cần làm rõ mức độ tham gia của phụ nữ trong xây dựng chính sách, khả năng tiếp cận ngân sách và các nguồn lực, cũng như những cải thiện về cơ hội phát triển. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan quản lý nhà nước.

Bà cũng đề nghị phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới giữa Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, đồng thời nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN trong lĩnh vực này.

Cũng góp ý về Luật Bình đẳng giới, bà Nguyễn Thanh Cầm, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp, đề nghị thống nhất thuật ngữ giữa các luật liên quan để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Bà Nguyễn Thanh Cầm, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Media Quốc hội

Theo bà Cầm, Luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan sử dụng cụm từ "lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng pháp luật". Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản liên quan sử dụng thuật ngữ "bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật".

Qua thực tiễn triển khai, cách diễn đạt hiện hành đôi khi khiến các bên liên quan khó hình dung đầy đủ nội dung cần thực hiện. Do đó, bà đề nghị rà soát Luật Bình đẳng giới để thống nhất thuật ngữ, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và tạo thuận lợi cho các cơ quan áp dụng.

Đề xuất bảo vệ phụ nữ làm việc trên nền tảng số Đối với dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đề nghị bổ sung lao động trên nền tảng số vào nhóm được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại khoản 4 Điều 4. Theo bà, người làm việc trực tuyến có thể đối mặt với nguy cơ bạo lực, quấy rối trên mạng, trong đó phụ nữ là nhóm cần được quan tâm. Người lái taxi, lái xe công nghệ cũng có thể gặp rủi ro khi di chuyển trên những cung đường xa, vào ban đêm hoặc tại nơi vắng vẻ. Bà đề nghị có quy định và chính sách hỗ trợ huấn luyện phù hợp để bảo vệ nhóm lao động này. Việc bảo đảm an toàn cho người làm việc trên nền tảng số cũng góp phần bảo vệ người dân sử dụng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi công bằng hơn.