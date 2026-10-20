Đại biểu Quốc hội đề xuất giải thể Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Quốc hội Khóa XVI

Đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, dự thảo Luật bãi bỏ quy định cấp bổ sung ngân sách nhà nước hằng năm nhằm tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước.

Phân tích hoạt động của quỹ thời gian qua, đại biểu Vũ Danh Hiệp (Đoàn TP Cần Thơ) cho biết còn tình trạng chồng chéo nhiệm vụ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; tiến độ phê duyệt ngân sách chậm khiến một số hoạt động quảng bá, xúc tiến bị hủy bỏ.

Đại biểu Vũ Danh Hiệp (Đoàn thành phố Cần Thơ) phát biểu tại tổ, chiều 20/10 (ảnh QH).

Đáng chú ý, giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt khoảng 52% tổng thu hằng năm; nguồn huy động xã hội hóa đạt 20,8 tỷ đồng, tương đương 4,7% số ngân sách cấp. Trong khi đó, chi phí bộ máy tăng trung bình 12,4%/năm trong giai đoạn 2023-2026.

Từ những bất cập này, đại biểu thẳng thắn đề xuất: “Cần giải thể Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch”. Theo đại biểu, khoản vốn điều lệ hiện gửi ngân hàng lấy lãi chi cho bộ máy nên được hủy bỏ, nộp lại ngân sách nhà nước để thực hiện công tác xúc tiến thương mại, du lịch theo quy định.

Các đại biểu tham gia phiên họp tổ (ảnh QH).

Với Quỹ bảo tồn di sản văn hóa, đại biểu Vũ Danh Hiệp cho rằng việc áp dụng mức chi theo pháp luật về ngân sách nhà nước có thể gây vướng mắc đối với những nhiệm vụ đặc thù chưa có định mức, như mua hoặc đấu giá cổ vật, bảo vật quốc gia tại các phiên đấu giá quốc tế.

Theo đại biểu, giá cổ vật trên thị trường quốc tế biến động và việc tham gia đấu giá đòi hỏi quyết định nhanh. Vì vậy, đại biểu đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 89 Luật Di sản văn hóa theo hướng việc mua di vật, cổ vật phải căn cứ kết quả thẩm định giá và ý kiến của Hội đồng chuyên môn. Nếu mua qua đấu giá, cần xác định trước mức giá tối đa.

Các đại biểu tham gia phiên họp tổ (ảnh QH).

Đồng thời, đại biểu đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý tài chính riêng cho Quỹ bảo tồn di sản văn hóa, thay vì dẫn chiếu áp dụng chung pháp luật về ngân sách nhà nước.

Theo đại biểu, việc thiết kế cơ chế phù hợp với đặc thù hoạt động sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong sử dụng nguồn lực cho bảo tồn di sản.