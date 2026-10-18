Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 12, các đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, điều hành phiên thảo luận tại Tổ 12.

Ưu tiên hạ tầng kết nối, chủ động ứng phó ngập úng

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cơ bản thống nhất với các báo cáo của Chính phủ; đồng thời đề nghị quan tâm hơn đến những hạn chế về hạ tầng giao thông và tình trạng ngập úng đô thị tại đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đại biểu, mặc dù hệ thống cao tốc trong vùng đã được quan tâm đầu tư, mạng lưới giao thông vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Các tuyến cao tốc trục ngang và đường kết nối liên vùng còn thiếu, trong khi điều kiện địa chất phức tạp, nền đất yếu và nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm làm gia tăng khó khăn, chi phí đầu tư.

Để khắc phục tình trạng này, đại biểu kiến nghị ưu tiên hoàn thiện mạng lưới cao tốc trục dọc, trục ngang, tăng cường kết nối đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh trong quá trình thi công và khai thác.

Đại biểu đề xuất nghiên cứu cơ chế suất đầu tư đặc thù đối với đường cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp điều kiện địa hình, địa chất của vùng; đồng thời xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép các mỏ mới, bảo đảm nguồn cung cho những công trình trọng điểm.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân kiến nghị hoàn thiện mạng lưới cao tốc, nghiên cứu cơ chế đầu tư đặc thù và xây dựng giải pháp tổng thể kiểm soát ngập úng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với tình trạng ngập úng do triều cường và mưa lớn, đại biểu cho rằng cần tiếp cận vấn đề trên phạm vi toàn vùng, thay vì chỉ xử lý riêng lẻ tại từng đô thị. Chính phủ cần nghiên cứu chương trình tổng thể kiểm soát ngập, ưu tiên đầu tư các công trình điều tiết tại cửa sông lớn, gắn quy hoạch đô thị với yêu cầu phòng, chống ngập và bố trí nguồn lực phù hợp cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thống nhất với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý cần đánh giá sâu hơn chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế.

Theo đại biểu, tăng trưởng cần đi đôi với nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ và tăng cường năng lực tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước. Các báo cáo trình Quốc hội cần làm rõ hơn mức đóng góp thực chất của từng khu vực kinh tế, đồng thời bổ sung đánh giá chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR), tạo cơ sở xem xét chất lượng tăng trưởng và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry đề nghị đẩy nhanh phân bổ nguồn lực, có cơ chế phù hợp với địa phương khó khăn và đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững.

Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm là tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn và phân bổ vốn thực hiện các chương trình, chính sách còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng triển khai tại địa phương. Đại biểu đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện văn bản hướng dẫn, phân bổ nguồn lực kịp thời, đồng bộ để các chủ trương, chính sách sớm phát huy hiệu quả.

Đối với những địa phương còn nhiều khó khăn, đại biểu kiến nghị nghiên cứu cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế; tăng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các công trình hạ tầng thiết yếu, xem xét cơ chế vốn đối ứng phù hợp đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Việc phân bổ nguồn lực cũng cần tính đến những địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước và chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu.

Về giảm nghèo bền vững, đại biểu đề nghị phân loại rõ nhóm hộ nghèo còn khả năng lao động và nhóm không có khả năng lao động để thiết kế chính sách hỗ trợ phù hợp. Đối với người không còn khả năng lao động, cần nghiên cứu cơ chế chuyển sang diện bảo trợ xã hội, bảo đảm trợ cấp thường xuyên; đồng thời xem xét điều chỉnh mức trợ cấp xã hội phù hợp với biến động giá cả và điều kiện sống thực tế.

Phát huy hiệu quả đầu tư đường Hồ Chí Minh

Thảo luận về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe, đại biểu Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá dự án cơ bản bảo đảm tiến độ thông xe, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Đại biểu Lương Văn Anh đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các tuyến đường kết nối và chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, sụt lún trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ hiệu quả đầu tư, đại biểu cho rằng cần sớm hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và tăng cường kết nối giữa đường Hồ Chí Minh với hệ thống giao thông tại các địa phương. Việc thiếu các tuyến đường kết nối có thể hạn chế khả năng khai thác toàn tuyến, chưa phát huy tương xứng nguồn lực đã đầu tư.

Đại biểu kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn còn lại, ưu tiên hoàn thiện những tuyến kết nối cần thiết, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá các nguy cơ sạt lở, sụt lún do tuyến đường đi qua khu vực rừng và địa hình có điều kiện địa chất phức tạp. Các giải pháp bảo đảm an toàn cần được chủ động triển khai, gắn với yêu cầu quản lý, bảo trì công trình trong quá trình khai thác.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đề nghị quan tâm hơn đến sức khoẻ của doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư công và tính khả thi của các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027.

Theo đại biểu, những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế cần được xem xét cùng với những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt. Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường giảm, trong khi số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng mạnh, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các rào cản về thủ tục và khả năng tiếp cận vốn.

Đại biểu kiến nghị rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính chồng chéo; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, có vai trò quan trọng đối với tạo việc làm và duy trì động lực tăng trưởng.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh đề nghị cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ dự án tồn đọng và gắn mục tiêu tăng trưởng với việc làm, sinh kế bền vững.

Đối với đầu tư công, đại biểu đề nghị đánh giá cụ thể tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, bộ, ngành và có giải pháp tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời, cần có cơ chế phù hợp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.

Về kế hoạch năm 2027, đại biểu lưu ý mục tiêu tăng trưởng cao phải gắn với các kịch bản điều hành cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương, tính toán đầy đủ nhu cầu vốn, khả năng cung ứng điện, năng lượng và dư địa kiểm soát lạm phát. Việc xây dựng kịch bản sát thực tiễn sẽ giúp nâng cao tính chủ động trong điều hành, hạn chế những rủi ro có thể ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với giảm nghèo đa chiều, đại biểu đề nghị xác định rõ các nhóm đối tượng và địa bàn có nguy cơ không đạt mục tiêu, từ đó triển khai giải pháp tạo việc làm ổn định, hỗ trợ sinh kế, nâng cao kỹ năng nghề. Cần chú trọng phụ nữ, lao động khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân vùng sâu, vùng xa và những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.

Cùng đề cập yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh việc đánh giá hiệu quả cải cách thủ tục hành chính phải dựa trên kết quả thực tế mà doanh nghiệp thụ hưởng.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị đánh giá thực chất hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Theo đại biểu, việc giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ cần được kiểm chứng thông qua thời gian xử lý hồ sơ, số lần phải bổ sung giấy tờ và các khoản chi phí phát sinh. Nếu hồ sơ được số hoá nhưng doanh nghiệp vẫn phải nộp lại những dữ liệu cơ quan Nhà nước đã có, thì mục tiêu giảm chi phí chưa đạt được như kỳ vọng.

Đại biểu đề nghị trong năm 2027 tập trung cải cách các thủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai dự án, vận hành nhà xưởng và đưa sản phẩm ra thị trường; quy định rõ trách nhiệm xử lý khi hồ sơ đủ điều kiện nhưng chậm được giải quyết. Đồng thời, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ tham gia hệ thống phân phối, thương mại điện tử và mua sắm công; bảo đảm các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thực chất, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chống hàng giả, gian lận xuất xứ, vi phạm trên nền tảng số, qua đó bảo vệ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Về chính sách hỗ trợ tài chính, đại biểu đề nghị đánh giá riêng tác động của các biện pháp miễn, giảm thuế, phí và gia hạn nghĩa vụ tài chính, làm rõ mức độ thụ hưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cần phù hợp với năng lực tài chính của doanh nghiệp, đồng thời phát triển các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, tư vấn và hạ tầng dùng chung để giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Theo đại biểu, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc bổ sung nguồn vốn mà cần hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị. Vì vậy, cần theo dõi kết quả sau hỗ trợ, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ, khả năng mở rộng thị trường và hiệu quả sử dụng nguồn lực Nhà nước./.