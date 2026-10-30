Đại biểu Quốc hội đề xuất gắn thu nhập cán bộ cấp xã với hiệu quả công việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên thảo luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nhấn mạnh những kết quả đạt được của nền kinh tế trong 10 tháng qua, song các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, thách thức và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông các nguồn lực, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển doanh nghiệp bền vững.

Đề cập đến việc từ ngày 1-7 phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%, đại biểu Trần Thị Thu Phước (đoàn Quảng Ngãi) đặt vấn đề "làm sao chính sách tăng phụ cấp thực sự nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở".

Đại biểu cho biết, sau sắp xếp, địa bàn quản lý của mỗi xã rộng hơn và năm nay Chính phủ tiếp tục phân cấp thêm nhiều thủ tục hành chính về địa phương. Như vậy, khối lượng công việc và trách nhiệm của cấp xã ngày càng lớn, đòi hỏi cán bộ phải có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết công việc phải thực chất hơn.

"Việc tăng phụ cấp từ 25% lên 55% là cần thiết, nhưng tăng thu nhập mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Điều người dân quan tâm là thủ tục có nhanh hơn, công việc có được giải quyết dứt điểm hơn và thái độ phục vụ có tốt hơn hay không", đại biểu nói.

Theo đại biểu, nếu chế độ đãi ngộ được cải thiện nhưng cơ chế đánh giá vẫn bình quân, cào bằng thì khó tạo động lực cho người làm tốt, đồng thời chưa đủ sức thúc đẩy những người làm chưa tốt thay đổi.

Từ đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu gắn một phần thu nhập tăng thêm với kết quả công việc có thể đo lường, như tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và số vụ việc được trực tiếp xử lý dứt điểm tại xã. Các tiêu chí cần rõ ràng, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, tránh chạy theo thành tích hoặc tạo thêm thủ tục đánh giá hình thức.

Bên cạnh đổi mới cách đánh giá, đại biểu đề nghị tạo cơ hội phát triển cho cán bộ có năng lực, có kết quả công tác thực chất ở cơ sở thông qua việc ưu tiên đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm; đồng thời, xây dựng cơ chế luân chuyển hai chiều giữa cấp tỉnh và cấp xã. "Nếu chỉ yêu cầu cán bộ cơ sở đảm nhận thêm nhiệm vụ mà không tạo điều kiện nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp, thì khó giữ được người có chuyên môn lâu dài", đại biểu bày tỏ.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước (đoàn Quảng Ngãi) phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm (đoàn Đà Nẵng) đề nghị phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực, đồng thời hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo đại biểu, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tăng tính chủ động, giảm khâu trung gian, đưa chính quyền đến gần nhân dân hơn. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cấp được giao nhiệm vụ có đủ nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Đại biểu đề nghị phân cấp có lộ trình, chỉ thực hiện khi cấp xã đủ năng lực, nhất là với công việc đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật cao; đồng thời, hoàn thiện cơ chế ủy quyền có điều kiện từ cấp tỉnh cho cấp xã.