Đại biểu Quốc hội đề xuất các giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 31/10.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham gia phiên họp.

Đồng bộ các giải pháp, khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng hai con số

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2027 và những năm tiếp theo, đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh đề nghị kiên trì thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy tối đa ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, Chính phủ và các địa phương cần có chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai các động lực tăng trưởng mới đã được Quốc hội thể chế hóa, như khu kinh tế đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, trung tâm logistics và công nghiệp văn hóa.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu giải quyết bài toán cấu trúc vốn của nền kinh tế, cân đối thời hạn và tính chất nguồn vốn với nhu cầu sử dụng, bảo đảm nguồn vốn đầu tư xã hội cho giai đoạn 2026-2030 mà không ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, cần tái cấu trúc thị trường tài chính, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán trở thành kênh chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế; sớm tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng tín dụng có định hướng. Đồng thời, xem xét tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại nhằm tăng nguồn vốn và góp phần kéo giảm lãi suất.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng phát biểu

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ quan tâm hai vấn đề nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và bảo đảm nguồn lực phát triển địa phương. Trong đó, cần quy hoạch kinh tế biển có sự lựa chọn, phân công và liên kết rõ ràng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; tránh đầu tư trùng lặp, phân tán nguồn lực và khó hình thành các trung tâm có sức cạnh tranh quốc tế.

Đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát, cập nhật hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành; xác định rõ các trung tâm động lực, chuỗi liên kết và công trình hạ tầng ưu tiên. Cùng với đó, bảo đảm nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ, duy trì động lực phát triển của địa phương; đồng thời, có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các chương trình, dự án, đề án và nhiệm vụ đặc thù trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng trưởng hai con số phải gắn với hiệu quả sử dụng nguồn lực

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027, đại biểu Lê Văn Thế, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho rằng, vấn đề quan trọng không chỉ là huy động thêm vốn mà phải chuyển hóa nguồn lực thành năng suất, giá trị gia tăng và lợi ích cho người dân, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đại biểu đề nghị tập trung nâng cao hiệu quả chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng và quan tâm đúng mức đến chi phí thời gian của doanh nghiệp.

Đại biểu Lê Văn Thế, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu

Đại biểu Lê Văn Thế cho biết, theo phương án dự toán Chính phủ trình Quốc hội, chi đầu tư phát triển năm 2027 dự kiến tăng gần 57% so với dự toán năm 2026. Cùng với vốn tín dụng, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, đây là nguồn lực lớn cho tăng trưởng.

Đại biểu ghi nhận Chính phủ đã xác định chuyển trọng tâm đánh giá đầu tư từ tỷ lệ giải ngân sang các công trình đưa vào khai thác và năng lực sản xuất mới. Tuy nhiên, cần cụ thể hóa việc đánh giá hiệu quả sau đầu tư theo từng loại dự án, trong đó tính đến tác động đối với việc làm và đời sống Nhân dân.

Đối với đầu tư nước ngoài, cần quan tâm mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng, khả năng chuyển giao công nghệ và chất lượng việc làm. Đối với khoa học, công nghệ, cần đánh giá kết quả nghiên cứu được ứng dụng, thương mại hóa và đóng góp thực tế vào nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, đại biểu nêu thực tế, các doanh nghiệp không chỉ chịu chi phí vốn mà còn chịu chi phí thời gian. Lãi suất là chi phí có thể nhìn thấy, nhưng thời gian chờ đợi trong các khâu quy hoạch, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng và phối hợp giữa các cơ quan cũng là chi phí thực tế của doanh nghiệp.

Từ những vấn đề trên, đại biểu Lê Văn Thế kiến nghị Chính phủ quan tâm cụ thể hóa trong công tác theo dõi, điều hành năm 2027 một số chỉ số phản ánh chất lượng chuyển hóa nguồn lực, năng suất, năng lực sản xuất mới, giá trị gia tăng, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng và kết quả thương mại hóa khoa học, công nghệ. Đại biểu đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành thống nhất cách tính, chia sẻ dữ liệu hiện có, tránh báo cáo chồng chéo. Đây là các chỉ số phục vụ công tác điều hành, không phải bổ sung hệ thống chỉ tiêu pháp định hay tạo thêm gánh nặng báo cáo.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ và tài khóa, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng đủ điều kiện trên cơ sở dòng tiền, dữ liệu và hiệu quả phương án kinh doanh, gắn với kiểm soát rủi ro.

Về chi phí thời gian, đại biểu đề nghị theo dõi tổng thời gian giải quyết các quy trình liên thông về đầu tư, đất đai, xây dựng; xác định rõ trách nhiệm phối hợp và khắc phục tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần…

Đại biểu Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng tham gia phiên họp.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng từ 10% trở lên phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng vốn hiệu quả và giảm chi phí thời gian, đại biểu Lê Văn Thế, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho rằng, quan trọng nhất là thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành việc làm có chất lượng, thu nhập tốt hơn và đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thành quả tăng trưởng hai con số cần được chuyển hóa thành thu nhập, việc làm, năng lực cạnh tranh, chất lượng cuộc sống

Cũng đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027, đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, vấn đề cần quan tâm không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mà còn là tăng trưởng từ đâu, chất lượng và tính bền vững như thế nào; thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành thu nhập, việc làm, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân ra sao.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm đánh giá đầy đủ tính khả thi và chất lượng của mục tiêu tăng trưởng. Theo báo cáo thẩm tra, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, quý IV cần tăng khoảng 12,5%, đặt ra thách thức rất lớn.

Đại biểu cho rằng, mục tiêu tăng trưởng cao phải đi liền với việc luận chứng đầy đủ về nguồn lực, năng lực hấp thụ vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cần phân tích mức đóng góp của tiêu dùng trong nước, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và năng suất lao động để xác định những động lực đang dẫn dắt tăng trưởng và những lĩnh vực cần khơi thông.

Đại biểu đề nghị chuyển mạnh từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng trong nước. Xuất khẩu 9 tháng năm 2026 tăng 24,5%, vốn FDI thực hiện tăng 12,1%. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần đánh giá sâu hơn hiệu quả thực chất đối với nền kinh tế trong nước, nhất là giá trị tạo ra tại Việt Nam, mức độ tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi cung ứng, năng suất lao động, trình độ công nghệ và thu nhập của người lao động.

Đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Đại biểu lưu ý, nếu sản xuất, xuất khẩu tăng nhưng nguyên liệu, linh kiện và công nghệ vẫn phụ thuộc vào bên ngoài, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thực hiện các công đoạn có giá trị gia tăng thấp thì khả năng lan tỏa của tăng trưởng còn hạn chế, nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động bên ngoài.

Vì vậy, cần nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa hợp lý, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam; tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng hơn với đất đai, vốn, công nghệ và cơ hội tham gia các dự án lớn; giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Chính phủ cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, khơi thông nguồn lực nhưng không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô. Theo báo cáo thẩm tra, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 đạt 62,9% kế hoạch; đại biểu cho rằng, cần đánh giá thực chất chất lượng giải ngân, tiến độ hoàn thành và khả năng chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, hạ tầng và dịch vụ công.

Để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn cho sản xuất, công nghệ, năng lượng, logistics và hạ tầng, đại biểu đề nghị phát triển thực chất thị trường vốn, nâng cao tính minh bạch và kỷ luật của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn; đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng và rủi ro trong các lĩnh vực có mức độ liên thông cao như ngân hàng, trái phiếu, bất động sản.

Đại biểu nhấn mạnh, tăng trưởng nhanh nhưng sử dụng vốn kém hiệu quả, chi phí vốn cao, rủi ro tài chính tích tụ hoặc thiếu năng lượng cho sản xuất thì không thể coi là tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng, cần chuyển hóa thành quả tăng trưởng thành lợi ích thiết thực của người dân. Theo đại biểu, tăng trưởng kinh tế cuối cùng phải tạo ra việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số: Cần tính đến đặc thù của các địa phương miền núi

Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Lò Văn Thọ, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La cho rằng, khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 giữa các địa phương có sự khác biệt. Theo báo cáo của Chính phủ, có 27/34 địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm. Các địa phương đạt mức tăng trưởng cao chủ yếu có lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, đầu tư nước ngoài, hạ tầng và các dự án động lực.

Trong khi đó, những địa phương còn nhiều khó khăn, ít lợi thế phát triển, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, chăm lo an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân. Vì vậy, việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao là thách thức không nhỏ.

Đại biểu đề nghị cần có đánh giá nhiều chiều về khả năng tăng trưởng, đồng thời tính đến yêu cầu thực hiện các mục tiêu quan trọng khác để các địa phương vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược, vừa duy trì động lực phát triển kinh tế bền vững. Trong đó, cần có giải pháp hỗ trợ các địa phương khó khăn, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đây là điều kiện thiết yếu, có ý nghĩa quyết định đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại biểu Lò Văn Thọ, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La phát biểu

Để góp phần đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội sớm đi vào thực tiễn, đại biểu Lò Văn Thọ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng giữ vị trí trọng yếu, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và an sinh xã hội. Qua đó, có cách đánh giá toàn diện hơn về kết quả tăng trưởng và yêu cầu phát triển bền vững của các địa phương.

Đại biểu mong muốn Chính phủ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc tại khu vực Tây Bắc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La và tăng cường kết nối liên vùng trong thời gian tới.