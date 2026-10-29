Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung hội đồng y khoa khi xem xét hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cho rằng dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đã quy định chặt chẽ về hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi, đồng thời đề xuất bổ sung cơ chế đánh giá của Hội đồng Y khoa hoặc Hội đồng Đạo đức.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An. Ảnh: Minh Nam

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An nhận định việc nghiên cứu chính sách hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, bởi trẻ em cũng có thể mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp tai nạn, cần được điều trị bằng các biện pháp thay thế bộ phận cơ thể bị tổn thương.

Theo đại biểu, quy định về hiến mô, bộ phận cơ thể ở nhóm tuổi này cần được hiểu và áp dụng chặt chẽ. Ông cho rằng, theo cách hiểu của mình về dự thảo, việc hiến phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện: người dưới 18 tuổi biết và đồng ý; có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; người hiến ở tình trạng chết não, không còn sự sống.

Tuy nhiên, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị bổ sung khâu đánh giá chuyên môn của hội đồng y khoa hoặc hội đồng đạo đức nhằm bảo đảm việc xem xét đầy đủ các yếu tố y tế, đạo đức và thực tiễn. Theo ông, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến chuyên môn y khoa, không thể chỉ dựa vào sự đồng ý của các bên.

Đại biểu cũng cho rằng cần tiếp cận vấn đề trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của trẻ em, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, ngăn ngừa nguy cơ chính sách bị lợi dụng.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, đại biểu Trịnh Xuân An lưu ý cách thức lấy ý kiến và truyền thông chính sách liên quan đến trẻ em. Theo ông, việc lấy ý kiến trực tiếp tại trường học hoặc thông qua Hội đồng Đội TƯ cần có phương thức phù hợp để tránh gây hiểu nhầm trong xã hội.

Đại biểu cho rằng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được thảo luận, phản biện trên cơ sở thông tin đầy đủ, được kiểm chứng, thay vì tạo ra những lo ngại chưa có căn cứ.

Theo đại biểu, xây dựng pháp luật phải hướng tới lợi ích của người dân và xã hội, hài hòa yêu cầu quản lý với thực tiễn. Đối với quy định liên quan đến trẻ em, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá chuyên môn là vấn đề cần được nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật./.