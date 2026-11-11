Đại biểu Quốc hội đề nghị tránh chồng chéo luật khi xây dựng Nghị quyết đặc thù du lịch

Lấy ví dụ tại Điều 4 và Điều 8 của dự thảo, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cho rằng nhiều loại hình như tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, công viên chủ đề, khu phức hợp du lịch - văn hóa - thể thao đang có sự chồng chéo, vừa được quy định ở trong Nghị quyết này, nhưng lại cũng đang được quy định ở trong các văn bản pháp luật khác nữa.

Theo đại biểu, việc các đối tượng này đồng thời chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau nhưng thiếu rà soát đồng bộ sẽ dễ tạo ra hai hệ thống chính sách chồng chéo về điều kiện, cơ quan quản lý và ưu đãi.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội phát biểu tại phiên họp Tổ. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy nói: "Cần rà soát kỹ mối quan hệ giữa chính sách phát triển du lịch trong Nghị quyết này với các chính sách phát triển về công nghiệp văn hóa. Chúng ta đang thảo luận về dự án Luật về công nghiệp văn hóa, rồi chúng ta cũng đang thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, các luật khác về lĩnh vực văn hóa có liên quan nữa. Thế thì ở đây, chúng tôi đề nghị cần phải rà soát lại để xác định rõ phạm vi của mỗi văn bản sẽ điều chỉnh đến đâu. Nếu doanh nghiệp lại phải xây dựng các bộ điều kiện, thủ tục khác nhau, thực hiện các quy trình khác nhau và với các cơ quan quản lý đầu mối khác nhau thì có khi chính sách hỗ trợ của chúng ta lại trở thành một tầng thủ tục mới, tạo thêm rào cản."

Không chỉ lo ngại về thủ tục hành chính, việc đối chiếu dự thảo Nghị quyết với các luật đặc thù đã có hiệu lực - điển hình là Luật Thủ đô - theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Đại biểu TP. Hà Nội cũng bộc lộ bất cập.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng: "Về thẩm quyền phê duyệt thử nghiệm và kinh tế đêm, khoản 2 Điều 9 quy định đề án thử nghiệm có kiểm soát bao gồm kinh tế đêm 24/7 phải do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Trong khi đó, khoản 1 Điều 9 và điểm b khoản 2 Điều 27 Luật Thủ đô đã phân quyền trực tiếp cho Hội đồng nhân dân thành phố tự quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới và quy định các hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm trên địa bàn Thủ đô. Quy định của dự thảo Nghị quyết có hạn chế thẩm quyền đặc thù mà Quốc hội đã giao cho thành phố Hà Nội không?"

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội phát biểu tại phiên họp Tổ. Ảnh: Quốc hội

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cho biết: "Luật Thủ đô được ban hành trên cơ sở Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, trong đó xác định nguyên tắc xuyên suốt là ưu tiên thực hiện theo Luật Thủ đô; trường hợp văn bản pháp luật khác có quy định ưu việt hơn thì được áp dụng, còn nếu không vẫn thực hiện theo Luật Thủ đô. Dự thảo Nghị quyết lần này cần thể hiện rõ nguyên tắc đó nhằm bảo đảm tính phân cấp, đồng thời áp dụng thống nhất tinh thần này đối với TP. Hồ Chí Minh và các thành phố thực hiện theo Luật Đô thị đặc biệt vừa được thông qua".

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, việc ưu đãi không chỉ dừng ở thuế hay các chính sách riêng lẻ, mà "tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng chính là một ưu đãi rất lớn" để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội phát biểu tại phiên họp Tổ

Bày tỏ sự nhất trí cao về tính cấp thiết phải thể chế hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị trong Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù của du lịch, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đề nghị cân nhắc kỹ phương án tích hợp các cơ chế chính sách trong vào các luật chuyên ngành để bảo đảm tính ổn định lâu dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu tại phiên họp Tổ. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng nên "cân nhắc rất kỹ, nếu có điều kiện tích hợp được trong Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; một số cái phải tích hợp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; một số cái phải tích hợp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế để áp dụng trong thời gian dài. Vừa rồi chúng tôi có rà soát tổng thể, có báo cáo gần 200 trang, và có một tình trạng nổi lên là đồng thời Chính phủ trình Quốc hội sửa rất nhiều văn bản khác nhau cùng một nội dung. Ví dụ sửa Luật Đầu tư, nhưng luật này sửa một tí, luật kia sửa một tí, trong khi chính bản thân Chính phủ cũng đang đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, tương tự như vậy với vấn đề về thuế. Sau này tôi sẽ phân tích để thấy phương án tích hợp trong các luật khác là phù hợp hơn".

Những ý kiến xác đáng tại nghị trường sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện, bảo đảm chính sách khi đi vào cuộc sống không vướng rào cản chồng chéo, tạo động lực thực chất cho doanh nghiệp và các địa phương./.