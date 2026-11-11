Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại tồn đọng
Sáng 11-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2026. Phiên thảo luận đã ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và đi thẳng vào các vấn đề, nội dung cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-som-giai-quyet-don-thu-to-cao-khieu-nai-ton-dong-post881162.html