Đại biểu Quốc hội đề nghị siết hậu kiểm, quản lý kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề nghị bổ sung các đối tượng quảng cáo kinh doanh thực phẩm vào diện hậu kiểm.

Phát biểu thảo luận Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề nghị bổ sung các đối tượng quảng cáo thực phẩm vào diện hậu kiểm.

Theo đại biểu, cần xác định trách nhiệm của những người quảng cáo đối với thông tin mà họ đưa ra, không chỉ xem xét việc tuân thủ các quy định về quảng cáo mà còn phải kiểm tra tính chính xác, mức độ xác thực của chính nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, trong quy định về các đối tượng thuộc diện hậu kiểm hiện nay chưa thấy đề cập nội dung này.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ) phát biểu.

Còn đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ) đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật, giả mạo kết quả thử nghiệm về an toàn thực phẩm trên không gian mạng nhằm cạnh tranh không lành mạnh hoặc gây hoang mang dư luận. Theo đại biểu, tình trạng quảng cáo gian dối thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lợi dụng hình ảnh y, bác sĩ và cơ sở y tế uy tín đã gây bức xúc, thiệt hại cho người tiêu dùng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, đại biểu đề nghị quy định trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để gỡ bỏ sản phẩm, tạm khóa hoặc đóng vĩnh viễn gian hàng vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước hoặc phản ánh có căn cứ của người tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) phát biểu.

Cùng quan tâm đến hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) cho rằng sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ giao đồ ăn tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong quản lý. Người bán có thể không có địa chỉ kinh doanh rõ ràng; thông tin về nguồn gốc, thành phần, điều kiện bảo quản sản phẩm chưa đầy đủ. Khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm giữa người bán, nền tảng trung gian và đơn vị giao hàng còn gặp khó khăn.

Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể: Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn thực phẩm; nền tảng cung cấp dịch vụ cần yêu cầu công khai thông tin định danh, thông tin sản phẩm, tiếp nhận phản ánh và phối hợp cung cấp dữ liệu phục vụ truy xuất, xử lý vi phạm. Đơn vị vận chuyển cũng cần thực hiện trách nhiệm bảo quản thực phẩm theo điều kiện cần thiết, tránh phát sinh nguy cơ mất an toàn trong quá trình giao nhận.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) phát biểu.

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) đánh giá dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đã bám sát các quan điểm, mục tiêu sửa đổi. Các điều khoản đã được xây dựng theo hướng tăng cường quản lý thực phẩm ở các khâu, chú trọng công tác hậu kiểm, quản lý mức độ rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thực phẩm kinh doanh trên nền tảng số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cũng đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát dự án luật nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm ngay từ đầu vào (từ khâu trồng trọt, chăn nuôi đến thực phẩm trên bàn ăn); nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm trong các khâu sản xuất, bảo quản, cung ứng và sử dụng...