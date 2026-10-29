Đại biểu Quốc hội đề nghị ràng buộc trách nhiệm ổn định cuộc sống của người dân sau thu hồi đất

Nguồn: Media Quốc hội

Cần bổ sung nguyên tắc bồi thường tối thiểu khi thu hồi đất

Ngày 29/10, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cho rằng hiệu quả của việc sửa luật không chỉ nằm ở tiến độ triển khai dự án mà còn phải được đánh giá bằng khả năng ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi.

Về cưỡng chế thu hồi đất tại khoản 4 Điều 41, nữ đại biểu đoàn TPHCM lo ngại việc chưa quy định rõ thời hạn tạm cư có thể khiến người dân phải chờ đợi kéo dài, ảnh hưởng đến sinh kế và việc học của trẻ em.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

Dẫn những trường hợp được nêu trong tờ trình của Chính phủ về các dự án khai thác hàng chục năm nhưng người dân vẫn chưa được giải quyết hỗ trợ giao đất ở, đất dịch vụ theo chính sách trước đây, bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho rằng trách nhiệm với người dân phải gắn với thời hạn và nguồn lực cụ thể.

Đại biểu đề nghị luật quy định điều kiện áp dụng tạm cư, thời hạn tối đa, cơ quan chịu trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ, bồi thường thiệt hại nếu chậm bàn giao nơi ở ổn định. Việc hỗ trợ người dân khôi phục thu nhập sau di dời cũng cần có đầu mối theo dõi rõ ràng.

"Chi trả đủ tiền bồi thường chưa đồng nghĩa với việc người dân đã ổn định cuộc sống", bà Võ Ngọc Thanh Trúc nói.

Về cơ chế bồi thường, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho rằng, việc áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và tỷ lệ bồi thường theo Điều 76 và điểm e khoản 2 Điều 72 khiến số tiền người dân nhận được phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, công khai bảng giá đất là chưa đủ nếu căn cứ xác định tỷ lệ bồi thường chưa rõ ràng.

Bà đề nghị quy định tiêu chí, giới hạn của tỷ lệ bồi thường; bảo đảm tính độc lập trong thẩm định và công khai dữ liệu, phương pháp tính cho từng trường hợp. Người dân cần được biết căn cứ áp dụng giá đất, hệ số và tỷ lệ bồi thường đối với thửa đất của mình, đồng thời có quyền yêu cầu xem xét khi phát hiện sai sót.

"Thành công của dự án phải đi cùng cuộc sống ổn định của người dân", bà Trúc nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân (đoàn Cà Mau) đề nghị quy định chặt chẽ hơn về giá bồi thường, hỗ trợ và bảo đảm cuộc sống sau thu hồi đất. Theo ông, dự thảo chưa quy định mức bồi thường tối thiểu để bảo đảm tương quan hợp lý với giá trị thực tế của đất, khả năng tạo lập chỗ ở mới và điều kiện khôi phục sinh kế.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân (đoàn Cà Mau) phát biểu

Ông kiến nghị bổ sung vào Điều 41 nguyên tắc bồi thường tương xứng với giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi. Mức bồi thường cần tiệm cận giá thực tế, đồng thời tính đến khả năng tạo lập nơi ở mới và khôi phục sinh kế. Luật cũng cần nghiên cứu quy định mức bảo đảm tối thiểu về bồi thường, hỗ trợ và thời hạn chi trả.

Nỗi bức xúc khi đất bị thu hồi tính theo giá đất nông nghiệp

Một vướng mắc khác được đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề cập là cách xác định đất ở đối với những thửa đất gia đình sử dụng qua nhiều thế hệ.

Ông nêu trường hợp thửa đất rộng 700 m2, giấy chứng nhận trước đây ghi "TC", tức thổ cư; có nơi ghi đất ở, đất vườn hoặc đất trồng cây lâu năm. Khi cấp đổi giấy chứng nhận, có trường hợp chỉ được công nhận 200-300 m2 là đất ở sử dụng lâu dài, phần còn lại được xác định là đất trồng cây lâu năm có thời hạn.

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát biểu

Khi Nhà nước thu hồi đất, phần diện tích ngoài đất ở chỉ được bồi thường theo đất nông nghiệp, khiến người dân bức xúc. Vướng mắc tương tự cũng xuất hiện khi cha mẹ chia đất cho các con nhưng việc tách thửa gặp khó khăn do phần đất ở đã hết hạn mức.

"Đây là vấn đề thực tế, nếu chúng ta sửa luật lần này thì cần nghiên cứu để tháo gỡ cho người dân", ông Hạ đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đồng tình với lo ngại người dân có thể chịu thiệt khi gia đình đông con nhưng chỉ một phần diện tích được công nhận là đất ở.

Tuy nhiên, ông lưu ý cũng có những thửa đất rộng 5.000-7.000 m2 do lịch sử để lại, giấy chứng nhận ghi sử dụng lâu dài hoặc thổ cư. Nếu bồi thường toàn bộ diện tích theo đất ở sẽ không phù hợp, do còn liên quan đến lợi ích của Nhà nước.

Ông đề xuất nghiên cứu hạn mức có tính đến số con trong gia đình, đồng thời cân nhắc quy mô diện tích và hoàn cảnh cụ thể để vừa hạn chế thiệt thòi cho người dân, vừa bảo đảm lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp.

Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Không lạm dụng thu hồi đất của dân Giải trình trước Quốc hội sáng 29/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết Chính phủ thống nhất giữ quy định về thu hồi đất để xây dựng các công trình sự nghiệp được Nhà nước cho phép hoạt động. Theo ông, đây là nội dung kế thừa Luật Đất đai năm 2024, không phải trường hợp thu hồi đất mới được bổ sung. Quy định nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, đồng thời bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa khu vực công và tư. Bộ trưởng khẳng định việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp, theo hướng "không lạm dụng thu hồi đất và không tạo khó khăn cho việc triển khai dự án". Về bồi thường và tái định cư, ông cho biết dự thảo chuyển trọng tâm từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống, hướng tới cải thiện điều kiện sống và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Dự thảo cũng làm rõ cơ chế hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư ứng trước. Khoản tiền này được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phần còn lại được tính vào chi phí đầu tư của dự án. Nếu dự án chấm dứt hoạt động, Nhà nước hoàn trả khoản kinh phí đã ứng trước theo quy định. Về giá đất, dự thảo tiếp tục xác định Nhà nước quyết định giá đất chủ yếu thông qua bảng giá đất và hệ số điều chỉnh. Theo phương án Chính phủ trình, HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để áp dụng từ ngày 1/1/2028. Bộ trưởng cũng cho biết mỗi thửa đất sẽ có một mã định danh duy nhất trên cả nước, làm cơ sở kết nối và khai thác dữ liệu đất đai. Khi cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, người dân sẽ giảm giấy tờ và các bước kê khai khi giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan giải quyết không được yêu cầu nộp lại giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai được công bố; trường hợp cần bổ sung hồ sơ, chỉ được thông báo một lần. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 chương, 112 điều, giảm 3 chương và 148 điều so với luật năm 2024. Quốc hội dự kiến xem xét, biểu quyết thông qua vào ngày 21/11.