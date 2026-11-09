Đại biểu Quốc hội đề nghị người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, sáng 9/11, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhằm hoàn thiện khung pháp lý về diện bao phủ đối với lao động phi chính thức và nền tảng số.

Đồng thời, kiến nghị trọng tâm về cơ chế đầu tư an toàn và hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, cũng như thiết lập cơ chế bảo vệ thiết thực quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Đề nghị hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, nhấn mạnh đề nghị hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phản ánh: Qua tiếp xúc, cử tri cho rằng trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng, nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt, việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách là tương đối muộn.

Theo Cục Thống kê, dân số trung bình của Việt Nam năm 2025 là 102,3 triệu người. Theo Kết quả Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2025, tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2025 là 74,7 tuổi, tương đương với năm 2024. Trong đó, tuổi thọ trung bình của nam là 72,3 tuổi và nữ là 77,3 tuổi.

Thực tế, từ độ tuổi 70 trở đi, nhiều người đã suy giảm đáng kể sức khỏe, khả năng lao động và tạo thu nhập.

Không ít người không có lương hưu, không có tích lũy, phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục lao động để trang trải cuộc sống.

Đối với người nghèo, người cận nghèo, hoàn cảnh này càng khó khăn hơn.

Nếu phải chờ đến 75 tuổi mới được hưởng chính sách hỗ trợ thì một bộ phận người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khá dài mà chưa được tiếp cận chính sách an sinh này.

Tại khoản 3 Điều 21 của luật hiện hành có quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Căn cứ quy định trên, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh theo hướng: người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 65 tuổi.

Cân đối ngân sách và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi bày tỏ: "Đây là chính sách đầu tư cho an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời đóng góp cho gia đình và xã hội. Để bảo đảm tính khả thi, Chính phủ cần đánh giá đầy đủ số lượng đối tượng, khả năng cân đối ngân sách và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp. Đồng thời, có thể nghiên cứu cơ chế điều chỉnh mức hưởng theo khả năng ngân sách và điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ".

Trợ cấp hưu trí xã hội là gì? Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/6/2024 nêu rõ: Trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định của Luật này. 1. Trợ cấp hưu trí xã hội có các chế độ sau đây: a) Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng; b) Hỗ trợ chi phí mai táng; c) Hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Từ đủ 75 tuổi trở lên; b) Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; c) Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.