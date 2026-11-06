Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ đánh thuế đất bỏ hoang

Xác định rõ căn cứ áp dụng thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang

Đối với chính sách áp dụng thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) bày tỏ đồng tình vì đây là giải pháp hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ đất đai, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý thực tế có những thửa đất lớn hoặc dự án triển khai theo nhiều giai đoạn, trong đó một phần diện tích đã được đưa vào sử dụng, phần còn lại chưa sử dụng. Nếu căn cứ vào tình trạng chung của cả thửa đất hoặc dự án để áp dụng thuế suất 0,2% sẽ có nguy cơ đánh thuế cả phần diện tích đang được sử dụng đúng mục đích.

Chủ tọa điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ thuế suất 0,2% chỉ áp dụng đối với phần diện tích thực tế bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng; các phần diện tích khác được áp dụng mức thuế suất tương ứng theo quy định.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng cần làm rõ tiêu chí xác định đất bỏ hoang, thời hạn không đưa đất vào sử dụng và các trường hợp được loại trừ. Việc xác định phải tránh phụ thuộc vào cách hiểu khác nhau giữa các địa phương, nhất là đối với những trường hợp chậm triển khai do nguyên nhân khách quan như vướng mắc giải phóng mặt bằng, chậm bàn giao đất, điều chỉnh quy hoạch hoặc thủ tục từ phía cơ quan nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Để bảo đảm công bằng và khả thi, đại biểu đề nghị chỉ áp dụng thuế suất 0,2% sau khi cơ quan có thẩm quyền về đất đai xác định bằng văn bản tình trạng, thời gian không đưa đất vào sử dụng và thông báo cho người sử dụng đất. Đồng thời, tạo điều kiện để người sử dụng đất giải trình nguyên nhân chậm triển khai, có cơ chế loại trừ hoặc xử lý phù hợp đối với những trường hợp do nguyên nhân khách quan, không xuất phát từ lỗi của người sử dụng đất.

Liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) tán thành việc không duy trì lâu dài cách tính theo địa giới cũ nhằm bảo đảm thực hiện chính sách thống nhất, công bằng giữa những người nộp thuế có điều kiện tương đương.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) tham gia thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị báo cáo giải trình cần làm rõ tác động đến nghĩa vụ tài chính, nhất là việc cộng gộp diện tích theo địa giới mới có làm thay đổi số thuế phải nộp hay không, thay đổi từ thời điểm nào và phần chênh lệch được xử lý ra sao. Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá bằng các tình huống cụ thể trước và sau hợp nhất; làm rõ cách xử lý theo pháp luật hiện hành và quy định chuyển tiếp về sắp xếp đơn vị hành chính.

Làm rõ trách nhiệm đánh giá hiệu quả chính sách miễn, ưu đãi thuế

Thảo luận về chính sách miễn thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm theo dõi, đánh giá hiệu quả chính sách.

Theo đại biểu, không nên yêu cầu toàn bộ số thuế được miễn phải chuyển ngay thành giảm giá từng suất ăn, bởi hiệu quả chính sách có thể thể hiện gián tiếp và cần thời gian. Số thuế được miễn và số đơn vị thụ hưởng mới phản ánh quy mô hỗ trợ, chưa đủ căn cứ kết luận chính sách đạt hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Do đó, Chính phủ cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ ban hành hướng dẫn và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tài chính, giáo dục, y tế trong lựa chọn nhà cung cấp, công khai giá, nguồn gốc nguyên liệu, giám sát và đánh giá định kỳ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội trong thời hạn 3 năm kể từ khi chính sách được áp dụng về tình hình đầu tư của nhà cung cấp, giá cả, chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng tiếp cận của người học, người bệnh tại các địa bàn khác nhau. Đây sẽ là căn cứ xem xét việc tiếp tục hoặc điều chỉnh chính sách.

Đại biểu tham dự phiên họp sáng 6-11. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo chủ chốt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, qua đó góp phần chăm sóc tốt hơn học sinh và người bệnh.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với đất bỏ hoang, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế đối với loại đất này, còn việc xác định thế nào là đất bỏ hoang phải được quy định trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích và tình trạng cụ thể của thửa đất sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và đất đai, căn cứ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan là cần thiết để xác định chính xác đối tượng, diện tích chịu thuế, bảo đảm việc thu thuế đúng quy định, đúng mục đích; đồng thời ngăn ngừa tình trạng lạm dụng chính sách, trốn thuế, gian lận thuế hoặc lợi dụng việc thu thuế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của đại biểu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật, trình Quốc hội thông qua và sớm đưa vào triển khai thực hiện.