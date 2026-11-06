Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm soát ngân sách bằng kết quả đầu ra
Chiều 5/11, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).
Các ý kiến cơ bản tán thành sự cần thiết hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công đồng thời nhấn mạnh, việc sử dụng ngân sách hiệu quả là vấn đề quan trọng hàng đầu. Một số đại biểu đề nghị dự thảo luật cần làm rõ cơ chế quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra và hạch toán hiệu quả trong đầu tư công.
Nguồn: VTV
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-kiem-soat-ngan-sach-bang-ket-qua-dau-ra-480046.media