Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm soát ngân sách bằng kết quả đầu ra

Những bước phát triển mới trong quan hệ ngoại giao gần đây cho thấy cách tiếp cận đối ngoại phù hợp của Việt Nam trong việc chủ động, thực chất, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, mục tiêu phát triển đất nước làm trọng tâm. Những kết quả cụ thể trong các chuyến công du của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua là minh chứng khách quan, bác bỏ các cách diễn giải phiến diện, sai lệch về chính sách đối ngoại của Việt Nam.