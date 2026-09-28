Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp dụng đồng loạt xác thực điện tử với mọi giao dịch

Quốc hội Khóa XVI

Làm rõ phạm vi giao dịch phải xác thực

Góp ý về các trường hợp bắt buộc liên kết, xác thực danh tính điện tử, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cho rằng, dự thảo đang quy định phạm vi khá rộng, trong khi các lĩnh vực có tính chất, mức độ rủi ro và phương thức giao dịch khác nhau.

Theo đại biểu, nếu áp dụng đồng loạt nghĩa vụ này đối với mọi giao dịch điện tử, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể phải tăng chi phí đầu tư, tích hợp hệ thống, kết nối kỹ thuật và xác thực người sử dụng. Một số trường hợp còn có thể gặp khó khăn khi người tham gia giao dịch chưa có hoặc chưa thể sử dụng danh tính điện tử.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm phát biểu (ảnh QH).

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm đề nghị làm rõ nghĩa vụ xác thực áp dụng với tất cả chủ thể, mọi loại giao dịch và toàn bộ các khâu của giao dịch, hay chỉ tập trung vào những giao dịch có nguy cơ cao, cần xác định chính xác chủ thể.

“Không nên áp dụng đồng loạt nghĩa vụ liên kết, xác thực đối với mọi giao dịch điện tử”, đại biểu Nguyễn Minh Tâm nêu quan điểm, đồng thời đề nghị luật tập trung vào những giao dịch có yêu cầu cao về nhận diện chủ thể, phòng ngừa gian lận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia hoặc bảo đảm an ninh, an toàn.

Đại biểu cũng lưu ý, nhiều lĩnh vực đã có pháp luật chuyên ngành quy định về định danh khách hàng, quản lý tài khoản, an toàn thông tin và trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ. Vì vậy, cần rà soát để tránh trùng lặp, chồng chéo hoặc phát sinh thêm thủ tục, yêu cầu kỹ thuật.

Các đại biểu dự hội nghị (ảnh QH).

Theo đại biểu, Luật nên quy định nguyên tắc, tiêu chí đối với các trường hợp bắt buộc liên kết, xác thực; còn phạm vi giao dịch, đối tượng áp dụng, lộ trình và trường hợp ngoại lệ có thể được quy định cụ thể theo từng lĩnh vực. Đồng thời, cần đánh giá đầy đủ chi phí tuân thủ, yêu cầu đầu tư và khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật trước khi đặt ra nghĩa vụ bắt buộc trên diện rộng.

Xác thực phải phù hợp với giá trị, rủi ro

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề nghị mức độ xác thực điện tử cần được xác định dựa trên tính chất, giá trị và mức độ rủi ro của từng loại giao dịch, thay vì để bên sử dụng dịch vụ xác thực tự quyết định trong mọi trường hợp.

Đại biểu Dương Khắc Mai nêu ý kiến (ảnh QH).

Đối với giao dịch có giá trị lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc có nguy cơ gian lận cao, cần áp dụng mức độ xác thực tương ứng. Chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể quy định cụ thể các nhóm giao dịch phải áp dụng từng mức độ xác thực.

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng đề nghị rà soát quy định về giá trị pháp lý của kết quả xác thực điện tử, tránh để quy định “pháp luật chuyên ngành có quy định khác” trở thành ngoại lệ quá rộng, ảnh hưởng đến tính thống nhất của Luật.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác, cần làm rõ phạm vi, điều kiện và lý do của sự khác biệt. Đồng thời, đại biểu đề nghị hạn chế yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại những thông tin đã được xác thực và đang có trong hệ thống định danh, xác thực điện tử, qua đó giảm thủ tục và chi phí tuân thủ.