Đại biểu Quốc hội đề nghị giảm thuế với xăng dầu để hỗ trợ sản xuất

Tháo gỡ "cơn khát" vốn và nới lỏng chính sách tín dụng

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) nhấn mạnh, muốn tăng trưởng cao thì phải có nguồn lực và vốn. Vốn là nguồn năng lượng cho sản xuất kinh doanh, trong khi nhu cầu dành cho hạ tầng, công trình là rất lớn thì cũng cần bảo đảm cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận vốn với lãi suất phù hợp để duy trì hoạt động đầu tư và phát triển.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Từ đó, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng phải coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trong trọng tâm điều hành của Chính phủ. Cần phối hợp điều tiết thanh khoản, giảm chi phí vốn, điều tiết chi phí hoạt động của ngân hàng, minh bạch lãi suất vay ưu đãi và các khoản phí để doanh nghiệp thực sự giảm được gánh nặng vay vốn; đồng thời đổi mới và bảo lãnh tín dụng, cho vay theo dòng tiền, đơn hàng và chuỗi cung ứng; nghiên cứu hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các doanh nghiệp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi sản xuất khả thi; xem xét khoanh nợ trong những trường hợp đủ điều kiện và được kiểm soát chặt chẽ. Hạ lãi suất phải đi cùng với an toàn hệ thống, ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, đại biểu nêu quan điểm, cần phát triển nguồn huy động dài hạn thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn, giảm sức ép lên tín dụng ngân hàng. Đại biểu đề nghị Chính phủ xây dựng phương án vốn cho năm 2027 và các năm tiếp theo, làm rõ cần bao nhiêu, huy động từ đâu, kỳ hạn nào, định hướng và phân bổ cho ai, tạo ra kết quả gì đối với nguồn vốn.

Giải tỏa nguồn cung vật liệu xây dựng

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Phú Thọ, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) nêu thực tế, giá vật liệu, nhân công và nhiên liệu tăng đột biến, trong khi hàng loạt công trình trọng điểm cùng triển khai khiến nhiều nhà thầu rơi vào cảnh "càng làm càng lỗ". Đại biểu Quốc hội Nguyễn Cao Sơn đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế điều hành đơn giá hợp đồng xây lắp đầu tư công (ký trước ngày 1-7-2026) theo hướng chia sẻ rủi ro giữa ngân sách nhà nước và nhà thầu.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 31-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về nguồn cung vật liệu, đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện Luật Địa chất và Khoáng sản theo hướng đưa đất thông thường dùng cho san lấp, đắp nền ra khỏi danh mục khoáng sản nhóm 4. Thay vào đó, quản lý theo pháp luật về xây dựng bằng cơ chế chấp thuận phương án khai thác có điều kiện, kiểm soát chặt chẽ vị trí, khối lượng, cao độ và nghĩa vụ hoàn thổ. Đồng thời, chỉ đạo xử lý dứt điểm thủ tục thăm dò, cấp phép và nâng công suất khai thác đối với các mỏ cát, mỏ đá làm vật liệu thông thường đã có trong quy hoạch.

Hạ giá thành năng lượng và thúc đẩy đầu tư hạ tầng điện lực

Đồng tình với chủ trương giảm giá điện để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Cao Sơn kiến nghị đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%, đồng thời kéo dài thời gian hỗ trợ thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với dầu diesel đồng bộ với xăng, nhằm tạo nguồn lực phục hồi sản xuất, vận tải và thi công.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn phát biểu.

Để giảm giá điện một cách bền vững, theo đại biểu Nguyễn Cao Sơn, trọng tâm là hạ chi phí đầu tư và vận hành. Cần ưu tiên vốn cho các đường dây truyền tải và trạm biến áp theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để giải tỏa công suất; triển khai cơ chế vay vốn ưu đãi cho thiết bị nhập khẩu (điện gió, điện mặt trời, thủy điện...) trong bối cảnh giá thiết bị điện tăng từ 20-40% so với cùng kỳ. Ngoài ra, cần kịp thời cập nhật quy hoạch sử dụng đất, cắt giảm thủ tục đầu tư và quy định rõ thời gian điều chỉnh công suất giữa các địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp lưới điện trung, hạ áp tại các khu vực điện yếu, khu vực cuối nguồn và vùng lõm của tỉnh Phú Thọ, bảo đảm chất lượng điện phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.