Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Sáng 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đến những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng của lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Theo đó, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy, phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố đủ sớm và có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng. Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới; nhà trường, giáo viên bị động điều chỉnh việc dạy và học.

"Đổi mới phải giúp học sinh học thực chất, giáo viên yên tâm dạy học và gia đình tin tưởng vào nhà trường. Cùng với trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, cần coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân bằng phương pháp sinh động, gắn với trải nghiệm thực tế”, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên: Cần có giải pháp đồng bộ chứ không chỉ dừng lại ở công tác tuyển dụng

Cả nước còn thiếu khoảng 48.249 giáo viên theo nhu cầu bổ sung cho năm học 2026-2027, để giải quyết căn cơ vấn đề thừa và thiếu giáo viên cục bộ, đại biểu Nàng Xô Vi, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có giải pháp đồng bộ chứ không chỉ dừng lại ở công tác tuyển dụng.

Theo đó, cần rà soát, điều tiết, điều động và luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn, cơ sở giáo dục; thống kê chính xác nhu cầu theo từng cấp học, môn học và từng địa phương để làm rõ căn cứ đề xuất bổ sung biên chế. Đồng thời, cần rà soát, điều chỉnh định mức giáo viên và nhân viên trường học sao cho phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, loại hình trường, quy mô học sinh và đặc điểm từng vùng miền.

Đại biểu Nàng Xô Vi phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Đại biểu Nàng Xô Vi cũng kiến nghị Chính phủ tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành, địa phương, nhằm bảo đảm việc xác định nhu cầu chuyên môn gắn liền với bố trí nhân lực và nguồn lực tài chính, giúp các chính sách giáo dục được triển khai hiệu quả trong thực tế.

Đối với khu vực khó khăn, thách thức không chỉ nằm ở khâu tuyển dụng mà còn ở việc giữ chân giáo viên có năng lực. Do đó, đại biểu Nàng Xô Vi cho rằng cần quan tâm đồng bộ đến chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà công vụ, điều kiện đi lại, sinh hoạt và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đặc biệt, khi Luật Nhà giáo đã có hiệu lực, cần sớm ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách đãi ngộ.