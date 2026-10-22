Đại biểu Quốc hội đề nghị có thêm cơ chế phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang

Chưa thể hiện rõ chính sách ưu đãi của Nhà nước về nhà ở cho lực lượng vũ trang

Góp ý về chính sách phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận (đoàn Nghệ An) cho rằng, dự thảo luật quy định quá ngắn gọn (chỉ 2 dòng rưỡi) tại Điều 72 theo hướng giao doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư nhà ở cho lực lượng vũ trang. Quy định như vậy chỉ mang tính thương mại, chưa thể hiện rõ chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận đề nghị mở rộng các hình thức đầu tư nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Vì thế, đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận đề nghị mở rộng các hình thức đầu tư, gồm doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn hợp pháp, huy động các nguồn vốn khác và giao Chính phủ quy định cơ chế phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định điều kiện về nhà ở và thu nhập (khoản 2 Điều 70). Theo đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận, nếu áp dụng tiêu chí thu nhập cứng nhắc sẽ rất bất cập đối với lực lượng vũ trang. Do đặc thù công tác xa gia đình, chi phí đi lại, sinh hoạt nhiều khiến tổng thu nhập trên giấy tờ cao nhưng khả năng tích lũy thực tế lại rất thấp.

Trên cơ sở phân tích như vậy, đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận nêu quan điểm cần căn cứ vào khả năng tích lũy thực tế và yếu tố đặc thù công tác (nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao) để có chính sách nhà ở đặc thù cho lực lượng vũ trang.

Có thu hẹp công cụ để Nhà nước chủ động phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang?

Cũng liên quan tới vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Tâm (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ về tính khả thi, tác động đến ngân sách nhà nước và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó đại biểu đặc biệt quan tâm tới việc giữ hình thức Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại Điều 72 dự thảo luật.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Tâm (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu tại phiên họp tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại biểu phân tích, theo Luật Nhà ở năm 2023, việc phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được thực hiện theo ba hình thức: Nhà nước đầu tư bằng vốn đầu tư công để cho thuê, cho thuê mua; Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để bán, cho thuê mua, cho thuê; và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Trong khi đó, Điều 72 dự thảo luật chỉ còn quy định hình thức doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Như vậy, hai hình thức Nhà nước trực tiếp đầu tư đã không còn được thể hiện trong điều khoản tương ứng. Theo đại biểu, đây không đơn thuần là việc chỉnh sửa câu chữ mà có thể làm thu hẹp công cụ để Nhà nước chủ động phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý Điều 72 dự thảo luật theo hướng giữ đồng thời hình thức Nhà nước trực tiếp đầu tư và hình thức doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại biểu cũng góp ý các vấn đề về bố trí quỹ đất thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang như nhà ở xã hội… để bảo đảm cơ chế Nhà nước đầu tư có thể triển khai trên thực tế.

“Bảo đảm nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhất là tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa không chỉ là chính sách an sinh mà còn góp phần ổn định lực lượng, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Vì vậy, Nhà nước cần có đầy đủ công cụ pháp lý để trực tiếp đầu tư khi thị trường không thể đáp ứng nhu cầu, thay vì chỉ trông chờ vào doanh nghiệp” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.