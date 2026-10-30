Đại biểu Quốc hội đề nghị có chính sách đãi ngộ phù hợp với viên chức cấp xã

Chiều 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

Quan tâm chính sách đối với viên chức cấp xã

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nêu ý kiến về chế độ, chính sách đối với viên chức làm việc tại cấp xã.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, cần nhìn nhận đầy đủ vai trò của đội ngũ viên chức trong hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay. Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và cung ứng dịch vụ công.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Trong đó, đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm nhiệm những lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, nông nghiệp... Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, nhiều viên chức đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Vì vậy, cần quan tâm tương xứng đến chế độ, chính sách để tạo động lực cho đội ngũ này yên tâm công tác.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cũng đề nghị xem xét sự tương quan về chế độ, chính sách giữa cán bộ, công chức cấp xã và viên chức làm việc tại cấp xã. Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, việc điều chỉnh phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% thể hiện sự quan tâm kịp thời của Nhà nước trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cấp xã. Tuy nhiên, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ này. Trong khi đó, có những vị trí viên chức đòi hỏi trình độ chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và khối lượng công việc không kém so với cán bộ, công chức cấp xã.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, nếu chỉ quan tâm đến một nhóm đối tượng mà chưa xem xét đầy đủ nhóm còn lại, trong khi trách nhiệm và điều kiện làm việc có những điểm tương đồng, sẽ dễ phát sinh tâm tư, ảnh hưởng đến động lực làm việc…

Bảo đảm đãi ngộ tương xứng với trách nhiệm và đóng góp

Từ những vấn đề nêu trên, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với viên chức làm việc tại cấp xã.

Trước hết, nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức cấp xã. Trước mắt, cần đánh giá khả năng áp dụng phụ cấp đặc thù hoặc khoản hỗ trợ đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân.

Việc xây dựng chính sách phải căn cứ vào tính chất công việc, mức độ trách nhiệm, thu nhập hiện có và khả năng cân đối ngân sách; xác định rõ đối tượng, điều kiện và mức hưởng. Đối với những vị trí có tính chất công việc tương đương, cần nghiên cứu phương án bảo đảm tương quan thu nhập hợp lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đồng thời đề nghị gắn chính sách đãi ngộ với nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Chính sách tiền lương, phụ cấp cần đi đôi với hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Đối với địa bàn khó khăn, dân số đông hoặc nhu cầu dịch vụ công lớn, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nhấn mạnh, điều cần hướng tới không phải là áp dụng một mức phụ cấp giống nhau cho mọi đối tượng mà là xây dựng cơ chế đãi ngộ công bằng, có căn cứ, phản ánh đúng giá trị công việc, trách nhiệm và đóng góp của từng nhóm.